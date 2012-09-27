Pansiyonda bulduğu el bombasını sokağa attı

Erikli Köyü Sahili Ceyhan Sokak’tae bulunan M.K.’ye ait pansiyonda çalışan görevli, temizlik yaparken çekyat altında siyah bir poşet buldu. Poşet içerisine bakan temizlik görevlisi içerisinde el bombası olduğunu fark edince, panikle bombayı eline alarak pencereden sokağa fırlattı. Bir evin duvarına çarparak yere düşen pimi çekilmemiş bomba patlamadı. Durumun haber verilmesi üzerine sevk edilen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndan bomba imha ekibi çağırıldı. Gelen ekip, el bombasını etkisiz hale getirdi.

İfadesi alınan işyeri sahibi M.K., el bombasının bulunduğu odayı pansiyonda çalışan M.T.’nin kullandığını bildirdi. Sorguya alınan M.T. ise, el bombasını 2008 yılında ordudan atılan A.Ö.’den aldığını söyledi. M.K. ve M.T. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA