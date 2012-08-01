Panik atak sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (BRSHH) Başhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt, panik atak bozukluğu olan hastalarda, agorafobi adı verilen kalabalık korkusu geliştiğini belirterek, panik ataklardan korunmak için devreye giren kaçma ve kaçınma davranışlarının, korku ve kaygı devamına neden olduğunu bildirdi.



Kurt, panik atak rahatsızlığının sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen önemli bir psikolojik sorun olduğunu ifade etti. Panik atak rahatsızlığının, toplumun yüzde 1,5 veya 2'sinde görülebildiğini belirten Kurt, rahatsızlığın kadınlarda erkeklere göre iki kat daha rastlandığını, ergenlik ve 30'lu yaşlarda da zirve yaptığını kaydetti.