Pamukkale Turnuvası sona erdi

Denizli'deki Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen 19. Uluslararası Pamukkale Karate Turnuvası'nda, toplam 682 sporcu, 4 gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele etti.





Turnuvada, erkekler ve bayanlarda kata ve kumite takım maçları yapıldı.





Dereceye giren takım ve sporculara madalya ile kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.





Yapılan takım müsabakaları sonucunda alınan sonuçlar şöyle:





Erkekler kata





1. Doğan Karate İhtisas Kulübü





2. İKAD Spor Kulübü





3. Siyah Kuşak Spor Kulübü-Denizli Karate İhtisas Spor Kulübü





Bayanlar kata





1. Denizli Karate İhtisas Spor Kulübü





Erkekler kumite





1. İKAD Spor Kulübü





2. Özgüven Karate İhtisas Kulübü





3. Siyah Kuşak Spor Kulübü





Bayanlar kumite





1. Dokuzkavaklar Spor Kulübü





2. Arslan Spor Kulübü



