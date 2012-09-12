Pakistanlı yetkililer, Karaçi'deki konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında 240 işçinin öldüğünü, Lahor'da ayakkabı fabrikasındaki yangında ölenlerle birlikte sayısının 265'e çıktığını açıkladı.
İnsanlar dumandan boğuldu
Polis yetkilisi Emced Faruki, Karaçi'de itfaiyecilerin hala yangını kontrol altına almaya çalıştığını, yangında onlarca kişinin de yaralandığını kaydetti.
İtfaiye müdürü İntizam ud-Din ise konfeksiyon fabrikasındaki ölümlerin tesisin zemin katında mahsur kalan insanların boğulması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
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Pakistan yangınlarla sarsıldı:265 ölü
Pakistan’da dün iki fabrikada çıkan yangında ölenlerin sayısı 265’e yükseldi.
Pakistanlı yetkililer, Karaçi'deki konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında 240 işçinin öldüğünü, Lahor'da ayakkabı fabrikasındaki yangında ölenlerle birlikte sayısının 265'e çıktığını açıkladı.