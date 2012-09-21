Özyılmazel bebeğini kaybetti

Çiftin birkaç aylık geçmişe sahip ilişkilerindeki ani evlilik kararının altında da Zeynep’in bebek beklediğini öğrenmesinin yattığı konuşuluyordu. Milliyette yer alan, habere göre Özyılmazel, 7 haftalık bebeğini düşürdü. Bu olaya çok üzülen çift, planladıkları evlilik tarihini bu nedenle erteledi. Babasının izinden giderek müzikle ilgilenen Özyılmazel, ünlü mekanlarda sahne de alıyor.