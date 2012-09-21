Çiftin birkaç aylık geçmişe sahip ilişkilerindeki ani evlilik kararının altında da Zeynep’in bebek beklediğini öğrenmesinin yattığı konuşuluyordu.Milliyette yer alan, habere göre Özyılmazel, 7 haftalık bebeğini düşürdü.Bu olaya çok üzülen çift, planladıkları evlilik tarihini bu nedenle erteledi.Babasının izinden giderek müzikle ilgilenen Özyılmazel, ünlü mekanlarda sahne de alıyor.
Özyılmazel bebeğini kaybetti
Neco’nun Oya Germen ile evliliğinden olan büyük kızı Zeynep Özyılmazel’in geçen ağustos ayında kendisi gibi fotoğrafçılık yapan sevgilisi Candaş Arın ile evlilik kararı aldığı gündeme gelmişti.
21 Eylül 2012 Cuma 12:20