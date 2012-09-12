Özyakup: 'Samet Hocam benimle çok ilgileniyor'

Sakatlığıyla ilgili son durumunu anlatan genç oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.





"3 haftadır kasığımda bir sertleşme vardı. İdmanlara öyle çıktım. Ağrı azdı. Kardemir Karabükspor maçından sonra ağrı biraz arttı. Son bir buçuk haftadır 20 dakika ayrı koşu idmanı yapıyorum. Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim. İnşallah bu hafta takımla idmana çıkarım. Hocam benimle çok ilgileniyor. Sakatlığım olmasa bile saha içinde saha dışında çok ilgileniyor.





Boş vakitlerini nasıl değerlendirdiğini ve İstanbul ile ilgili düşüncelerini anlatan Özyakup, twitter hesabıyla ilgili açıklama yaptı.





“İstanbul çok güzel bir şehir. Avrupa’dan arkadaşlar İstanbul’u ilk duyduklarında beğenmediler ama buraya geldikten sonra çok başka bakıyorlar İstanbul’a. Çok memnunum, çok kolay ayak uydurabildim.





Ben uyumayı çok severim. PS oynarım, internette web sitelerine girerim. En iyi arkadaşım Mehmet abi derim, Mehmet Akgün. Onunla çok yemeğe gideriz, çıkarız o benim eve gelir takılırız. Batuhan ile de aram iyi. Ben zaten onunla U-17 de Avrupa şampiyonası vardı Türkiye’de oradan tanışıyorum. Çok şakacı çok iyi birisi.





Twitter hesabım var ama bir kaç tane sahte hesapta var. Benimki @ozyakup bu benim resmi twitter hesabım. Buradan beni takip edebilirler. “