Öztürk: ’’Son 6 senedeki en önemli maç’’

Galatasaray Başkanvekili Adnan Öztürk, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam (2 Ekim) Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi. Öztürk, şöyle konuştu:





''Galatasaray için bence son 6 senedeki en önemli maç. Çünkü 5 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Bu arada 5 sezonda Galatasaray'da çok büyük değişikler oldu. Yeni yönetimler geldi, gitti ama en önemlisi yapısal bir değişiklik oldu. Galatasaray'da şirket birleşmesi yapıldı ve yeni stadımıza taşındık. Dolayısıyla bu akşamki maç Galatasaray'ın benim gözümde tabiki Manchester'daki maçı saymak lazım ama Avrupa'daki yürüşünün ilk adımı olacak. Manchester'daki maçı biraz şanssızlık, biraz başka nedenlerden kaybettik ama bu akşam yeni bir yolun başlangıcı onun için çok önem veriyorum''





Spor Toto Süper Lig'de bu hafta 3 büyük takımın mağlup olmasını değerlendiren Öztürk, ''Spor Toto Süper Lig'e baktığımız zaman artık o eski çok büyük uçurumlar kalmadı. Dolayısıyla bence her hafta her şey olabilir, ben sürpriz olarak görmüyorum. Mühendisçe bir yorum yapacağım ama 'mühendislikte makineler başta arıza yaparlar. Başta arıza yapılır ve arızalar düzeltilir daha sonra mükemmel çalışırlar. Galatasaray geçen sene de yeni bir takım kurmuştu. Bu sene yeni takımın üzerine ve şampiyonluğun üzerine önemli eklemeler yapıldı. Böyle ufak tefek mağlubiyetler ve arızalar olacak. Tam tersine ben bunu sağlıklı buluyorum''