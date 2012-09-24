Öztürk: ’’Elazığspor ışık saçıyor’’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor'un genel menajeri Özgür Öztürk, yaptığı açıklamada, Bursaspor maçının çıkış maçları olmasını çok isteyip buna göre hazırlandıklarını anımsattı.





Bursaspor maçında gerek ilk yarıda gerekse ikinci yarıda üstün olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Öztürk, mücadelelerinin karşılığının 3 puan olması gerekirken, 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını, bunun da tüm camiayı üzdüğünü dile getirdi.





Özellikle maçın son bölümlerinde birçok pozisyona girdiklerini ve bunları harcadıklarını vurgulayan Öztürk, ''İlerisi için ışık saçan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımız da bunun farkındadır'' dedi.





Öztürk, takımın Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 27 Eylül Perşembe günü Cebeci İnönü Stadı'nda saat 14.30'da karşılaşacağı Ankara Demirspor maçına Gerede kampında hazırlanacağını belirtti.



