Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Öztürk: ’’Arif Şahin kulüp kurallarını yok saymıştır’’

Sanica Boru Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, ''Bu takımın başarılı olup Süper Lig'de kalıcı olmasını kulüp başkanı ve teknik heyetimizden daha çok isteyecek olanları düşünemiyorum'' açıklamasında bulundu.

04 Eylül 2012 Salı 21:00
Öztürk: ’’Arif Şahin kulüp kurallarını yok saymıştır’’
Öztürk, yazılı açıklamasında, kulüple ilgili son günlerde yapılan yorum ve eleştirilere açıklık getirme ihtiyacı hissettiklerini belirtti.

Geçen sezon bitime yedi hafta kala teknik direktör değişikliği yaparak Bülent Uygun'u takımın başına getirdiklerini anımsatan Öztürk, Uygun ve teknik ekibin takımlarını 8 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

''Şampiyonluk öncesi yedi haftalık bu kısa zaman diliminde üstün futbol zekâsı, taktik bilgileri ile futbol takımımız için gereken her şeyi yapmış, Sanica Boru Elazığsporumuzu layık olduğu yere çok zor şartlar altında olsa da taşımıştır. Kendisine yöntemimiz adına teşekkür ederiz. Bülent Uygun hocamız vefa örneği olarak da kendisinden önce emeği geçen teknik adamlara teşekkür ederek haklarını teslim etmiştir. Bu saygın davranışından dolayı da kendisini kutlarız.''

Süper Lig'de yapılan genel transfer harcamalarına bakıldığında en az maliyetli transfer harcaması yapan üç kulüpten biri olduklarını vurgulayan Başkan Öztürk, '' Ancak biraz daha zamana ihtiyaç vardır. En önemlisi de bu takımın başarılı olup Süper Lig'de kalıcı olmasını ben kulüp başkanı ve teknik heyetimizden daha çok isteyecek olanları düşünemiyorum. Maalesef yaklaşık 65 gündür bu şehirden uzakta çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sürenin bir kısmı zorunlu kamp dönemi, diğer bir kısmı da irademiz dışında stat ve tesislerde yapılan çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Üst üste gelen bu maddi ve manevi olumsuzluklar bugüne kadar devam edegelmektedir. Bunların bedeli olarak da şehrimizden stadımızdan ve seyircimizden mahrum kalarak maçlarımızı dışarıda oynayarak alabileceğimiz bazı puanları da kaybetmiş bulunmaktayız'' ifadelerine yer verdi.

Selçuk Öztürk, bütün olumsuzluklara rağmen Bülent Uygun ve ekibinin takımı Spor Toto Süper Lig'de tutacaklarına kanaatlerinin tam olduğunu vurgulayarak, kendilerine ve takıma güvendiklerini, sadece sabır, hoşgörü ve tam destek beklediklerini açıkladı.

''Benim için Sanica Boru Elazığspor bitmiştir''

Bazen futbolun uzun soluklu bir maraton olduğu unutularak talihsiz erken çıkışlar yapılabildiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

''Arif Şahin Fenerbahçe maç kadrosu açıklanıp, 18 kişilik kadronun içinde yer almadığını görünce futbol şube sorumlusu arkadaşımıza 'Benim için Sanica Boru Elazığspor bitmiştir' deyip gitmek istediğini beyan etmiştir. Kasımpaşa maçında da istenilen performansı gösteremeyince oyundan alınınca, anlamsız tavırlarla kendisini Sanica Boru Elazığspor kulübünden büyük görme düşüncesine girmiştir. Bu tavırlardan dolayı da yönetimimizi radikal kararlar almaya zorlamıştır. 

Herkesin kulüp bünyesinde uyması gereken zorunlu davranış kalıpları vardır. Futbolcumuz Arif Şahin bu kuralları yok sayarak sanal ortamlarda, sosyal medyada mesnetsiz ve talihsiz açıklamalar yapmıştır. Bu davranışı kulübümüz tarafından karşılıksız bırakılmayarak yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda 30 bin lira para cezası verilmiş, ayrıca da süresiz kadro dışı bırakılmıştır.''

Öztürk, ''Yine değerli bir futbolcumuz ve Sanıca Boru Elazığspor'a emeği geçmiş olan Sinan Özkan kardeşimizle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Sanıca boru Elazığsporumuza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Ahmet Görkem Görk kardeşimizle de herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. Kendisiyle yolumuza devam etmekteyiz. İlerleyen günlerde şans verildiği taktirde en iyi şekilde görevini yerine getireceğinden şüphemiz yoktur'' ifadelerini kullandı.

Selçuk Öztürk ayrıca, son günlerde yaşanan terör saldırılarında güvenlik görevlilerinin şehit düşmesinden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim