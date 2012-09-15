Özlem: 'Gol yollarında sıkıntı yaşadık'

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Yılmaz Özlem takım olarak biraz daha eksiklerinin bulunduğunu belirterek, ''Özellikle gol pozisyonlarında sıkıntı yaşadık. Biraz daha fazla çalışmamız, biraz daha mücadele etmemiz lazım. Müsabakayı izleyenler güzel bir futbol izledi. Biz de en kısa zamanda puanla tanışacağız. Karşıyaka'yı da tebrik ediyorum'' diye konuştu.