Özköylü 3 puandan dolayı mutlu

PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, ''Bucaspor deplasmanından 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz'' dedi.





Özköylü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin ikinci haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Bucaspor maçı dolayısıyla bütün futbolcularını kutladığını belirtti.





Takım olarak sezona iyi başladıklarını, bu durumun ilerleyen haftalarda artarak devam etmesi için yoğun bir şekilde çalışacaklarını dile getiren Özköylü, şöyle devam etti:





''Belki de bu ligin en zor deplasmanından puan aldık. Bucaspor ligin ilk haftasında deplasmanda geçen haftanın en favori takımı Torku Konyaspor'u yenerek 3 puan aldı. Bucasporlu oyuncular artık birbirini ezberlemiş ve karşılaşmada gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Fakat bu hafta şans bizden yanaydı ve 3 puanı tek golle kazandık. Bucaspor deplasmanından 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz.''