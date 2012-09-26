Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Özkök'e isyan: Artık susun

Balyoz Davası'nın 1 numaralı sanığı olarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'a seslendi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 09:30
Özkök'e isyan: Artık susun

Nilgül Doğan, “Çağrılsaydım, Balyoz Davası’nda da tanıklık yapardım” diyen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’a isyan etti ve şöyle dedi:

Meraklıydınız konuşsaydınız   

“Mahkeme karar vermeden, mahkemeye gelip tanıklık yapmayan hem Hilmi Bey’e, hem de diğer komutana (Aytaç Yalman’ı kastediyor), 365 silah arkadaşı adına sesleniyorum: Lütfen susun artık, ne tür sıfata sahip olursanız olun artık elinizi çekin Balyoz Davası’ndan. Yok çağrılsalarmış gelirlermiş, çağrılmadıkları için tanıklık yapamamışlar falan... Siz kendiniz gelemiyor musunuz? Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız, gelseydiniz mahkemeye konuşsaydınız. O mahkemede size silah arkadaşlarınız sorular yöneltecekti. Soracakları sorularla, kendileri hakkında ortaya atılan darbeci iddialarının, sözüm ona bilmem kaç şekil darbe hazırladıkları safsatalarının nasıl düzmece olduğunu ortaya çıkaracaklardı. Bunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya göstereceklerdi. Ama yürekleri yiyip gelmediler, gelemediler. O nedenle kendilerinden rica ediyorum, susun artık, olur olmaz beyanlar vermeyin.”

Kız anne şu babamı boşa

Hürriyet'in haberine göre, Balyoz Davası’nda 18 yıl hapis cezası alan emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun da karara sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden tepki göstermeye devam etti. Saygun, babasının temiz olduğunu ortaya koyması için annesine şu ilginç teklifte bulunduğunu açıkladı: 

“Anneme dedim ki, kız şu babamı boşa, sonra da giy gelinliği cezaevinde evlen! Evlendiğimde temizdi, şimdi daha temiz dersin!” Ece Saygun daha sonra şu tweet’i attı: “Annem babamı boşayıp cezaevinde tekrar evlenmesi teklifimi şiddetle reddetti! O yüzüğü yutarım gene de üstümde taşırım der. Mahkeme bilginize.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim