Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Özkök’ten Balyoz açıklaması

Darbe iddialarıyla ilgili soruşturma için 4 yıl önce “kasaptaki ete soğan doğramam” diyen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eleştirilere yanıt verdi. O deyimi “Şimdiden bir şey söyleyemem” anlamında kullandığını vurgulayan Özkök, “Hay dilim kurusaydı” dedi.

25 Eylül 2012 Salı 12:35
Özkök’ten Balyoz açıklaması

“Balyoz” davasında verilen hapis cezaların ardından açıklamalarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, darbe iddialarıyla ilgili soruşturmalar başladığı sırada söylediği “kasaptaki ete soğan doğramam” sözlerine açıklık getirdi. Milliyet gazetesinden Mehmet Tezkan'a açıklamalarda bulunan emekli Orgeneral Hilmi Özkök, şöyle konuştu: “Ben 'kasap-soğan' andırışmasını (Analoji) 2008 yılının Temmuz ayında bir gazete muhabirinin, henüz gerçekleşmemiş bir durumun gerçekleşmesi halinde ne yapacağımı sorması üzerine yaptım. 'Şimdiden bir şey söyleyemem' anlamını mahalli bir deyimle belirtmek istedim. Hay dilim kurusaydı!

(Soruşturma safhasının gizliliği nedeniyle, bir soruya 'Yorum yok' yerine 'Var da diyemem, yok da diyemem' demem de başıma ne işler açtı. Ama benim üslubum böyle). Bu tarihte Balyoz davası diye bir şey gündeme gelmemişti henüz.”

"Ergenekon" soruşturmasında tanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Özkök, “İzmir Adliyesi'nde savcılara 7 saat, muhakeme safhasında İstanbul'da yargıçlara 2 gün 'soğan doğradığımı' ve zaman zaman yanlış anlamaları düzeltmek için gazetelere beyanda bulunduğumu değerlendirememiş olmanızı anlamakta zorlanıyorum. Şayet çağrılsa idim 'Balyoz' davasında da tanıklığımı yapardım” diye konuştu.

Açıklama yapmadığı yönündeki eleştirilere de tepki gösteren Özkök, “Şayet benden beklentiniz televizyonlara çıkıp, açık oturumlara katılıp 'soğan doğramaksa' bağışlayın, ben muhakemelerin mahkemelerde yapılması gerektiği inancındayım. Böyle yaparsam dönemin Genelkurmay Başkanı olmam nedeniyle yargıya müdahale suçu da işlemiş olmaz mıyım?” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim