Özkök’ten Balyoz açıklaması

“Balyoz” davasında verilen hapis cezaların ardından açıklamalarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, darbe iddialarıyla ilgili soruşturmalar başladığı sırada söylediği “kasaptaki ete soğan doğramam” sözlerine açıklık getirdi. Milliyet gazetesinden Mehmet Tezkan'a açıklamalarda bulunan emekli Orgeneral Hilmi Özkök, şöyle konuştu: “Ben 'kasap-soğan' andırışmasını (Analoji) 2008 yılının Temmuz ayında bir gazete muhabirinin, henüz gerçekleşmemiş bir durumun gerçekleşmesi halinde ne yapacağımı sorması üzerine yaptım. 'Şimdiden bir şey söyleyemem' anlamını mahalli bir deyimle belirtmek istedim. Hay dilim kurusaydı!



(Soruşturma safhasının gizliliği nedeniyle, bir soruya 'Yorum yok' yerine 'Var da diyemem, yok da diyemem' demem de başıma ne işler açtı. Ama benim üslubum böyle). Bu tarihte Balyoz davası diye bir şey gündeme gelmemişti henüz.”



"Ergenekon" soruşturmasında tanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Özkök, “İzmir Adliyesi'nde savcılara 7 saat, muhakeme safhasında İstanbul'da yargıçlara 2 gün 'soğan doğradığımı' ve zaman zaman yanlış anlamaları düzeltmek için gazetelere beyanda bulunduğumu değerlendirememiş olmanızı anlamakta zorlanıyorum. Şayet çağrılsa idim 'Balyoz' davasında da tanıklığımı yapardım” diye konuştu.



Açıklama yapmadığı yönündeki eleştirilere de tepki gösteren Özkök, “Şayet benden beklentiniz televizyonlara çıkıp, açık oturumlara katılıp 'soğan doğramaksa' bağışlayın, ben muhakemelerin mahkemelerde yapılması gerektiği inancındayım. Böyle yaparsam dönemin Genelkurmay Başkanı olmam nedeniyle yargıya müdahale suçu da işlemiş olmaz mıyım?” dedi.