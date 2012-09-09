Özkara: ’’Kariyerimin en kötü sezon başlangıcı’’





Yaptıkları son transferlerle eksik mevkileri güçlendirdiklerini anlatan Özkara, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçıyla çıkışa geçeceklerine inandığını bildirdi.





Geride kalan maçlarda yedikleri gollerin, kurdukları takımın kalitesine yakışmayacak nitelikte goller olduğunu vurgulayan Özkara, şunları kaydetti:





''Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle kötü bir başlangıç yaptım. Bakıldığında iki maçta 5 gol yedik. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Eksiklerimizi giderme adına çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu böyle gitmeyecek. Bir an önce kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bizim gibi sezona iki yenilgiyle başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Hiçbir şekilde bahane kabul etmiyoruz. Oyuncu ve takım kalitemizi sahaya yansıtarak alacağımız 3 puanla kötü gidişe dur demek istiyoruz. Bizim için lig esas şimdi başlayacak.''





Özkara, yaptıkları transferlerle ilgili eleştirilerin olduğunu, Yeşil-Beyazlı ekibin menfaatleri doğrultusunda oyuncu aldıklarını dile getirdi



