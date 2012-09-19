Özkara, Adana deplasmanından umutlu

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Hüsnü Özkara, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında sergilenen mücadeleci ve istekli oyunun kendilerini mutlu ettiğini, geride kalan 3 haftada gol atamayan ve galip gelemeyen bir takım görüntüsünün ortaya çıktığını belirtti.





Özkara, ''İlk puanımızı bu hafta aldık. Ancak 3 haftaya bakıldığında her gün oyun anlamında üzerine koyan, takım savunmasında ve hücum anlamında daha iyi işler yapan bir Torku Konyaspor var. Rakibe pozisyon vermeden, bizim de yakaladığımız pozisyonları değerlendiremeden maalesef son maçı gol atamadan tamamladık. Fakat biz oynanan oyundan, mücadeleden, özellikle oyuncularımızın kazanma arzusu ve coşkusundan son derece memnunuz. Adana Demirspor deplasmanından 3 puan ile dönerek camiamızı mutlu etmek istiyoruz'' dedi.





Hüsnü Özkara, daha efektif bir futbol ortaya koymaları gerektiğini, özellikle ofansif anlamda daha hareketli olan oyuncuları iyi toplarla buluşturmaları gerektiğini dile getirdi.





Sakatlıklar ve transferlerden dolayı 3 haftada farklı kadrolarla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Özkara, ''İstikrarı yakalamak için bir 11 bulup, bununla devam etmemiz lazım. Son maçta çıkardığımız kadro bize çok iyi ve olumlu sinyaller verdi. İnşallah en kısa zamanda 3 puanla tanışacağız'' diye konuştu.



