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Özkara: ’’2 maçta 2 mağlubiyet yakışmadı’’

PTT 1. Lig takımlarından Torku Konyaspor'un Teknik Direktörü Hüsnü Özkara, ''Konyaspor tarihinde 76 maçta 15 mağlubiyet alan Hüsnü Özkara'ya, 2 maçta 2 mağlubiyet yakışmadı. Başkalarının eleştirmesine gerek yok, ben kendimi eleştiriyorum'' dedi.

11 Eylül 2012 Salı 17:25
Özkara: ’’2 maçta 2 mağlubiyet yakışmadı’’
Torku Konyaspor'un Teknik Direktörü Hüsnü Özkara, ''Konyaspor tarihinde 76 maçta 15 mağlubiyet alan Hüsnü Özkara'ya, 2 maçta 2 mağlubiyet yakışmadı. Başkalarının eleştirmesine gerek yok, ben kendimi eleştiriyorum'' dedi. 
 
Özkara, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, lige hiç beklemedikleri yenilgilerle başladıklarını belirtti.

Takımın kamptaki durumu ve oynadığı hazırlık maçlarına bakıldığında beklenmedik sonuçlarla karşılaştıklarını ifade eden Özkara, yaptığı transferlerle favori gösterilen takımın aldığı sonuçlara üzüldüğünü söyledi.

Oynadıkları Bucaspor ve 1461 Trabzonspor maçlarında çok kolay goller yediklerini vurgulayan Özkara, şunları kaydetti:

''Ben iki aydır bu oyuncularla birlikteyim. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kayserispor ile yaptığımız hazırlık maçında yenildik ancak takımla ilgili güzel gelişmelerin olduğunu gördük. Konyaspor geçen yıl savunma ağırlıklı bir oyun oynuyordu. Bugün ise daha atak bir oyun ortaya koymak için çalışıyoruz. Kademeyi çok iyi yapmamız lazım. İnşallah bunu en kısa zamanda düzelteceğiz. Konyaspor tarihinde 76 maçta 15 mağlubiyet alan Hüsnü Özkara'ya, 2 maçta 2 mağlubiyet yakışmadı. Başkalarının eleştirmesine gerek yok, ben kendimi eleştiriyorum.''

Özkara, futbolcularına güvendiğini, evlerinde oynayacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçıyla çıkışa geçeceklerini dile getirdi.
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