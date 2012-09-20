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Özkan'ın koğuşunda yangın

Ergenekon davasının tutuklu sanığı gazeteci Tuncay Özkan'ın Silivri Cezaevi'nde kaldığı koğuşunda yangın çıktı.

20 Eylül 2012 Perşembe 19:55
Özkan'ın koğuşunda yangın

Dava kapsamında Özkan, Silivri’de 1’nolu Cezaevinde kalıyor. Özkan’ın avukatı Serkan Günel’den edinilen bilgiye göre, Özkan dün geç saatlerde duşa girdi. Duş alırken yanık kokusunu fark eden Özkan, banyodan çıktı.

Elektrikli su ısıtıcısı ve buzdolabının tutuştuğunu gören Özkan, hemen müdahale etti. Koğuşunda bulunan suyla yangına müdahale eden Özkan, cezaevi görevlilerinden acil yardım ziline basarak yardım istedi. Ancak Özkan cezaevi görevlileri gelmeden yangını söndürdü. Daha sonra koğuşa gelen görevliler incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre yangının elektrikli su ısıtıcısından çıktığı ve altındaki buzdolabına sıçradığı belirtildi. Tuncay Özkan’ın herhangi bir zarar görmediği yangın sonucunda buzdolabı ve elektrikli su ısıtıcısı kullanılamaz hala geldi.

Özkan’ın avukatı Serkan Günel , “Müvekkilimiz kendi başına yangını söndürmüş. Cezaevi görevlilileri yangın söndükten sonra gelmiş. Yarın cezaevi yetkilileri ile görüşüp detaylı bilgi isteyeceğiz. Yangınla ilgili inceleme yapılmasını talep edeceğiz. Kullanılamaz hale gelen eşyaların yenisini temin edeceğiz. Bir talebimiz daha olacak. O da Özkan’ın yanına bir koğuş arkadaşı verilmesi. Barış Terkoğlu’nun tahliye olmasının ardından müvekkilimiz yalnız kaldı. Yalçın Küçük Özkan ile birlikte kalmak için dilekçe vermiş ancak henüz bir sonuç ulaşmadı" dedi.

(DHA)

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