Özil: 'İspanyol medyası acımasız'

Real Madrid'in Türk asıllı Alman oyun kurucusu Mesut Özil, sezona yaptığı kötü başlangıç hakkında basında çıkan eleştirilerle başa çıkmayı öğrendiğini söyledi.





Bild'e açıklamalarda bulunan Mesut, "Real'de oynuyorsanız bu tarz eleştirilerle yaşamayı öğrenmelisiniz. Ayrıca İspanyol medyası diğer ülkedekilere oranla daha sert olabiliyor. Ancak Real'in oyuncuları olarak buna göğüs germeyi öğrendik. Aksi takdirde burada oynamayı sürdüremezsiniz" ifadelerini kullandı.





Luka Modric'in gelişinin kendisini endişelendirmediğini belirten Alman oyuncu, "Real'in kadrosunda daima 18 oyuncu vardır, 11 değil. Buradaki her oyuncu baskı altındadır. Buna alışmalısınız. Mesele Mesut, Kaka ya da Modric meselesi değil. Mesele Real'in meselesi. En üst seviyedeki hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru havayı henüz yakalayamadık ama hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Zamanla gelişeceğiz. Gol yollarında biraz şanssızız. Ama bu tip sorunlar futbolun doğasında var." dedi.





23 yaşındaki Mesut, Granada deplasmanında ilk 11'deki yerini Modric'e kaptırmıştı.