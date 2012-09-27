Özge ile Ferruh mahkemelik oldu

24 saat evli kaldığı eski eşi Özge Ulusoy’u dövdüğü gerekçesiyle hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yapımcı Ferruh Taşdemir mahkemede ifade verdi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Taşdemir, “Olay günü ben hafif, Özge ise aşırı derecede alkollüydü. Eve geldikten sonra Özge bana, ‘Sen eski sevgilim kadar adam değilsin. Seni kullanarak Türkiye’de meşhur oldum. Bu evlilik sadece bir reklamdı. Amacıma ulaştım. Şimdi de eski sevgilime döneceğim’ diyerek saldırdı. Yüzümü ve göğsümü tırmaladı. Ben de bunun üzerine kendisini iterek ve saçından kenara çekerek kurtulmaya çalıştım” dedi. Duruşma ertelendi.