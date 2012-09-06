Özelleştirme cepten yedi

Bu yıl özelleştirmeden ilgili fona 98 milyon dolar kaynak girişi oldu. Çıkış ise 180 milyon doları aştı



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2012 bütçesinin hedeften sapmasına neden olan kalemler arasında saydığı özelleştirme gelirlerinde ciddi nakit daralması yaşanıyor.



Geride kalan 10 yılda büyük özelleştirme uygulamalarına imza atan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) son dönemde adeta cepten yiyor. Özelleştirme Fonu'nun kasasına ilk üç ayda 97 milyon 952 milyon dolar nakit kaynak girişi olmasına karşın çıkan nakit kaynak 322 milyon 772 bin doları aştı. Bu paranın sadece 142,2 milyon doları Hazine'ye aktarılırken geri kalan 180 milyon 536 bin doları özelleştirme giderlerine harcandı.



33 MİLYON DOLAR GELDİ

ÖİB verilerine göre bu yıl 170 milyon doları blok satış 64 milyon doları varlık satışı olmak üzere toplam 234 milyon dolarlık özelleştirme işlemi gerçekleştirildi. Buna karşılık geçmiş yılların taksitleriyle bu yıl yapılan özelleştirmelerden kasaya sadece 33 milyon dolar girdi. 64 milyon dolarlık diğer gelirlerle birlikte Fon'un kaynağı 98 milyon dolara ulaştı. Fon'dan bu yıl çıkan 322,7 milyon doların 175,4 milyon doları özelleştirme kapsamındaki kuruluşların ihtiyaçlarına harcandı. 1,3 milyon dolar özelleştirme uygulamalarına, 3,8 milyon dolar da diğer masraflara gitti.



ALTIN ÇAĞI GERİDE KALDI

Türkiye 1986'dan 2001 yılı sonuna kadar geçen 15 yılda 7,5 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirmişti. 2002'den bugüne kadar geçen sürede ise bu tutar 35,8 milyar dolara ulaştı. 26,8 milyar dolarlık özelleştirmenin yapıldığı 2005-2008 dönemi ise özelleştirmede altın çağ oldu. Ancak, 2008'de patlak veren küresel kriz altın çağı bitirdi.



43,3 MİLYAR DOLARIN 22,5 MİLYARI BÜTÇEDE

Türkiye, özelleştirmenin ilk başladığı 1986'dan bugüne kadar toplam 43,3 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde etti. Ancak bu kaynağın, Türk Telekom hariç olmak üzere 22,5 milyar doları Hazine'ye aktarılabildi. Geri kalan tutarın 12,5 milyar doları özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, 323 milyon doları özelleştirme uygulamalarına, 1,5 milyar doları özelleştirme için alınan borçların faizine, 383 milyon doları da diğer ihtiyaçlara harcandı.