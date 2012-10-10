Özel top mermisinin düştüğü Akçakale'de

Özel, Eski Gümrük kapısı olarak adlandırılan bölgede inceleme yaptı. 5 kişinin ölümüne yol açan top mermisinin düştüğü evi dışarıdan inceledi.

Özel, Suriye tarafından atılan topların isabet ettiği sınır hattında da incelemede bulunup askeri yetkililerden bilgi aldı.Özel, o sırada sınır hattında toplanan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Ve elini yumruk yapıp havaya kaldırarak " Biz buradayız dimdik ayaktayız" dedi.

Genelkurmay Başkanı daha sonra 5 kişinin yaşamını yitirdiği top mermisinin isabet ettiği Ceylanpınar caddesindeki eve gitti. Ve dışarıdan bir süre evi izledi. Özel daha sonra Bolatlar köyündeki taziye çadırını ziyaret etti.

DHA