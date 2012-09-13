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Özel Sporcular altın hedefliyor

Eylül ayında Konya'da yapılacak Özel Sporcular Dünya Bisiklet Şampiyonası'na hazırlanan Özel Sporcular Bisiklet Milli Takımı sporcuları şampiyonada altın madalya hedefliyor.

13 Eylül 2012 Perşembe 19:15
Özel Sporcular altın hedefliyor
Özel Sporcular Bisiklet Milli Takım Antrenörü Ergün Esenkaya, yaptığı açıklamada, şampiyonanın 24-30 Eylül tarihleri arasında Konya'da yapılacağını söyledi.

Yaklaşık 2,5 aydır Konya'da kamp yaptıklarını ifade eden Esenkaya, yarışlara 11 sporcuyla katılacaklarını ve sporcularının performanslarının çok iyi olduğunu dile getirdi.

Verdiği destekten dolayı Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na teşekkür eden Esenkaya, şunları kaydetti:

''Çocuklarımız bisiklete binmeyi bilmezken çok rahat bir şekilde yarışabilecek kapasiteye geldiler. Biz yeni bir branşız. 9 aydır bu sporcularla çalışıyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bize ve federasyonumuza destek lazım. Sürprizlere açık olun, şampiyonluklar bizi bekliyor.''

''Bir antrenmanda 50 kez düşen oldu''

Esenkaya, özel sporcuları bisiklet sporuna alıştırmakta zorluk çektiklerini ancak emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını belirterek, ''İlk başlarda çocuklar yönlerini bilmiyorlardı. Bisiklete binmeyi öğrettik. Çocuklar atak yapmayı, finiş yapmayı öğrendiler. Bir antrenmanda 50 kez düşen oldu. Ama bizim sporcularımız çok özverili. Her biri 50 defa düşse de 'Hocam bir şeyim yok' deyip bisiklete biniyorlar. Onların her biri benim gönlümde şampiyon. Bunlar dünya şampiyonu olarak bir ilke imza atacaklar'' diye konuştu.

Esenkaya, antrenmanlarda saate karşı denemeler yaptıklarını, 2010 yılında Portekiz'de kırılan rekorları geçen çok özel sporcularının olduğunu sözlerine ekledi.

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