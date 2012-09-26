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Özel: Lider kadronun peşindeyiz

Genelkurmay, terör örgütü PKK’nın lider kadrosunu etkisiz hale getirmek için düğmeye bastı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 10:16
Özel: Lider kadronun peşindeyiz

 

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın sorularını yanıtladı. Özel'in "Lider kadronun peşindeyiz" açıklaması gazetenin manşetine taşındı.

Genelkurmay PKK'ya karşı terörle mücadelede vites yükseltiyor. Karakolda bekleme dönemi bitiyor, asker artık arazide olacak. TSK'nın bir diğer hedefi de PKK'nın lider kadrosu.

ÇOK SIK YER DEĞİŞTİRİYORLAR

Genelkurmay Başkanı Özel, PKK'nın mider kadrosu için "Çok iyi korunuyorlar ve çok sık yer değiştiriyorlar. Etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

KANDİL'E TEKNİK ANLAMDA OPERASYON MÜMKÜN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın ana üstlenmesinin bulunduğu Kandil'e kalıcı bir operasyon gerçekleştirmesi teknik anlamda mümkün mü?

Teknik anlamda mümkündür. 

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelede ABD'den istihbarat desteği alıyor mu?

Sınırlı ölçüde alıyoruz

DAVALAR SİSTEMİ ETKİLİYOR

Çeşitli dava ve soruşturmalarda çok sayıda muvazzaf ve emekli TSK personeli tutuklu yargılanmakta. Bazı çevreler bu durumu PKK terör örgütü ile mücadelede zaaf kaynağı olarak göstermektedir. Bu yorumlara ilişkin düşünceleriniz nedir?

Söz konusu personelin durumu sistemi mutlaka etkilemektedir. Teröristle yürütülen mücadelede askeri faktörlerin yanı sıra, psikolojek faktörler de önemli rol oynar. Yargı personelimizin durumu bizi derinden üzmektedir. Ancak bu üzüntümüzün terörle mücadeleki kararlılığımızı zaafa düşürmesi söz konusu değildir.

BİNGÖL'DE ALDATMA UYGULANDI

18 Eylül'de Bingöl'de meydana gelen olayda bir istihbarat zaafı var mı? Örgütün asker sevkiyatı hakkındaki istihbaratı nasıl elde ettiği bilgi söz konusu mu?

Olay öncesinde teröristler tarafından bu olaya yönelik somut herhangi bir duyum veya bilgi alınamamıştır. Konvoy bilgisinin sızmasını önlemek için intikal günü zamanca aldatma tedbiri uygulanarak değiştirilmektedir. Bu olay öncesinde de aldatma uygulanmıştır.

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