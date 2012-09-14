Özel'in komutanlığında özel operasyon

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Hakkari Yüksekova ve Şemdinli'deki askeri birliklerde incelemede bulundu, Şemdinli'de devam eden büyük çaplı (7 tabur) operasyon hakkında ilgililerden bilgi aldı ve bir süre operasyonu izledi.



Salı günü Malatya'ya giden Orgeneral Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, 2. Ordu Karargâhı'nda diğer üst düzey komutanlarla bölgede kış koşulları başlamadan PKK'ya karşı yapılacak sonbahar temizliğinin harekat planını belirledi. Yaklaşık 5 bin askerin olduğu 7 taburla harekât başlatıldı. Harekâta "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler, Jandarma Özel Harekât ve Hakkâri Dağ Komando Tugayı'ndan güçler de katıldı. Hatırlanacağı gibi Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Milletvekili Yalçın Akdoğan da YAŞ'ta alınan kararlar doğrultusunda bölgeye terörle mücadelede tecrübeli komutanların gönderildiğini söylemişti.



Havadan ön temizlik



Kara birliklerine Kobra ve Süper Kobra helikopterleri ile Malatya 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan RF 4'ler destek vererek ön temizlik yaptı. Özel kuvvetlerden bir bölüm de Kuzey Irak'a geçişi önlemek için sınır bölgesine inerek kaçış yollarını tuttu. Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, harekâtın Beytüşşebap ve bölgenin diğer yerlerine de yönelmesi bekleniyor.



Döndüler



Genelkurmay Başkanlığı, operasyonla ilgili dün açıklama yaptı: "Genelkurmay Başkanı, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları olduğu halde bugün Hakkâri-Yüksekova ve Şemdinli'deki askerî birliklerde incelemede bulunmuş; Şemdinli'de devam etmekte olan büyük çaplı (7 Tabur) operasyon hakkında ilgililerden bilgi almış ve bir süre operasyonu izlemiştir." Genelkurmay, son 5 ayda 373 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.