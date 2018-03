Özel birlik, Kato'yu PKK'ya dar etti

Şırnak Beytüşşebap'ta 10 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra kaçan PKK 'lıların 30'u, 4 gün süren kovalamacada öldürüldü. Şemdinli'de yapamadıklarını Beytüşşebap'ta denemeye kalkan 11 kişilik terörist gruba polis Özel Harekat anında karşılık vermiş, 3 PKK'lı öldürülmüş, 70 kişi oldukları tahmin edilen PKK'lılar Kato Dağı 'na doğru kaçmıştı.



PKK'lıların kaçmasının ardından 150 kişilik özel komando birliği, Kato operasyon una başladı. Kobra helikopterler, obüs ve havanlarla komandolara destek verildi. Asker, operasyonda MK 19 el bomba atar silahlarla PKK'lıları vurdu. 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Ali Doğan İnce operasyonu bizzat yönetti. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan'a da an be an bilgi verildi. Toplam 4 gün süren kovalamacada 11 PKK'lı mağarada kıstırıldı ve etkisiz hale getirildi. Toplam 30 PKK'lı öldürüldü. Askerin anlık operasyonlarıyla dağlık alana sıkışan PKK'lılar çareyi köylere kaçmakta buldular.



Bazı teöristlerin yaylada hayvan otlatan Şırnaklıları kalkan olarak kullanmaya çalıştıkları tespit edildi. PKK'lıların panikleri telsiz konuşmalarına da yansıdı. Kato'da sıkışan teröristler, 'Halimiz kalmadı. Dayanamıyoruz' diye feryat etti. Valilik dün yaptığı açıklamayla operasyonun sona erdiğini duyurdu.