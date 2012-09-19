Özdilek: 'Rakibi iyi etüt ettik'

Medical Park Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Karabükspor ile cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından turuncu ve yeşil takımlar halinde ikiye ayrılarak çeşitli oyunlar oynadı.





Antrenmana, kasığında ağrısı bulunan Tita ve Minev katılmazken, Emre Torun, Zeki ve Ömer takımdan ayrı çalıştı. Özdilek, antrenman sırasında Galatasaray maçında kırmızı kart gören Isaac ile bir süre konuştu.





Mehmet Özdilek, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Lig'inde bu akşam Manchester United ile oynayan Galatasaray'a başarılar diledi.





Geçen hafta oynadıkları Galatasaray maçının yanı sıra takımının 4 haftalık lig performansıyla ilgili soruya Özdilek, Galatasaray maçının kendileri için önemli olduğunu, ancak beklentilerine cevap alamadıklarını belirterek, farklı kaybetmelerinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.





Takımın eksikliklerinin olduğunu ve bunu gidermek için de yoğun şekilde çalışacaklarını dile getiren Özdilek, uzun lig maratonunda aldıkları kötü sonuçlardan ders çıkarabilmenin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekti.





''6 puan iyi''





Özdilek, ''4 haftada alınan 6 puan beklentilerin uzağında mı hayır. Bu tür takımlar için 6'şar puandan gittiğiniz zaman ortalama 48-50 yapıyor ki bu ligde çok iyi bir puan. Ama biz her maça aynı ciddiyetle hazırlanacağız. İyi bir takım olma adına, eksiklikleri giderme adına çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. 4 maçlık periyoda baktığımız zaman aldığımız 6 puanın iyi olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.





Haftanın ilk maçında karşılaşacakları Karabükspor'un sıkıntılı bir süreç geçirdiğini puan ve puanlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Özdilek, kendilerinin de Galatasaray maçındaki kötü imajı silmek için her yönüyle maça hazır olduklarını ifade etti.





Karabükspor karşılaşmasının kendileri için kolay olmayacağını belirten Özdilek şunları kaydetti:





''Deplasmanda oynayacağız, içerde taraftarlarıyla bütünleşen bir takımla oynayacağız. Ama ciddi baskı altındalar, biz de bundan yararlanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak, kolay olmayacak. Rakibi iyi etüt ettik. Cuma günü sahada kazanmak için mücadele eden bir Antalyaspor olacak. Galatasaray maçı sonrası sarı kırmızılı bazı futbolcuların davranışları hoş olmadı. Küfrün karşılığı kırmızı kart olmalıydı, bir futbolcunun küfür ettiğini herkes duydu. Bu yan hakemin, 4. hakemin herkesin olduğu yerde oldu. 1 metre yanında olan yan hakem 'vallahi duymadım' dedi. 4. hakemde aynı şekilde... Ben 3 metre yanındayım duydum, İngilizcem de fena değil. Hakemler o zaman bilmiyor, dil problemi var herhalde.''





Kırmızı beyazlı futbolcu Deniz ise Galatasaray maçında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, sarı kırmızılı takımın geçen yılın şampiyonu ve yaptığı ciddi transferlerle ligin en kaliteli takımı olduğunu söyledi.