Özdilek: 'Rakibe pozisyon vermeden yenildik'

Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yenildikleri Kardemir Karabükspor maçı için çok üzgün olduklarını ifade ederek, ''Rakibe pozisyon vermeden 1-0 yenildik'' ifadeseni kullandı.





Basit bir topla gol yediklerini anlatan Özdilek, ''Önümüzdeki maça bakacağız. Bu mağlubiyetin bizim tekrar kendimize gelmemiz adına önemli olacağını düşünüyorum. Bazı şeyleri daha da geliştirmemiz gerekiyor. Kazanmamız içten bile değildi. Karabük'ü bu kadar baskı altında yakalamak kolay değil, rakibi tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok'' diye konuştu.





Medical Park Antalyasporlu futbolculardan Murat da, Kardemir Demirçelik Karabükspor'un bu maça kadar galibiyetinin olmadığını anımsatarak, rakiplerinin karşılaşmayı ligde tutunma maçı olarak görmesinden dolayı mücadelenin zor geçtiğini ve kaybettiklerini söyledi.





Ergün ise rakiplerine bir pozisyon verdiklerini ve yenildiklerini dile getirdi.