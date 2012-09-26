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Özdilek: ’’Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz’’

Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ''Doğru duvar yıkılmaz. Biz işimi yapmaya devam edeceğiz''

26 Eylül 2012 Çarşamba 23:55
Özdilek: ’’Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz’’
Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Menemen Belediyespor'u 5-3 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bir üst tura çıkmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. 

Karşılaşmayı ciddiye aldıklarını belirten Özdilek, oyuncularını performanslarından dolayı kutladı.

Taraftarın kendisine ve kulüp başkanı Hasan Akıncıoğlu'na protestosunu da değerlendiren Özdilek, şunları kaydetti:

''İnsanlar fikirlerini beyan edebilir, çünkü demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bana ve başkana boyutları aşan tepkiler olması hoş olmadı. Herkes biraz dikkat edecek. Eleştiriye açığız, ancak bu eleştiri hakaret ve küfür noktasına geliyorsa bunu kabullenemeyiz. Kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Bu anlamda  biraz kırıldık. Herkesin fikri kendini bağlar. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Sonucunda bu takım yıpranıyor. Ben yıpranmam, başkan ve yönetim kurulu yıpranıyor. O insanlar bu takım için emeklerini, zamanlarını, ekonomilerini Antalyaspor için harcıyor. Bu insanları kaçırmasınlar. Sonra insan bulamazlar. Doğru duvar yıkılmaz. Biz işimi yapmaya devam edeceğiz. İnandığımız yolda devam edeceğiz. Biz yıkılmayız.'' 

Antalyasporlu Murat Akın ise rakibi ciddiye alarak sahaya çıktıklarını söyledi. İlk golü bulduktan sonra basit hatalar yaptıklarını dile getiren Murat Akın, tecrübeleriyle galip geldiklerini belirtti.


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