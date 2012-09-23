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Özden: ’’Eksiklerimizi görüyoruz’’

Körfez Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Telat Özden, takımının 1-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan İskenderun Demir Çelikspor maçına ilişkin, ''Eksiklerimizi görüyoruz, bunları gidererek iyi bir takım olacağız'' dedi.

23 Eylül 2012 Pazar 20:35
Özden: ’’Eksiklerimizi görüyoruz’’
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Körfez Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Telat Özden,  İskenderun Demir Çelikspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın bazı dakikalarında hatalı oyun sergilediklerini belirterek, hataları önlemeye ilişkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

''3 maçtan beri oyuna iyi başlayamıyoruz ve sürekli ilk 10-20 dakikada ilk golü kalemizde görüyoruz'' diyen Özden, her zaman aynı performansı serileyerek maçta galip gelinmesinin veya berabere kalınmasının zor olduğunu bildirdi.

Özden, takımının gücünü sahaya yansıtamadığını ifade ederek, ''Kaliteli futbolculardan kuruluyuz. Fakat istediğimiz futbol bu değil. Eksiklerimizi görüyoruz, bunları gidererek iyi bir takım olacağız. İnşallah bu bize ders olur. Sakat oyuncularımız da iyileştikten sonra daha iyi olacağız. Hata benimdir, telafisi de bana aittir'' diye konuştu.

İskenderun Demir Çelikspor cephesi

İskenderun Demir Çelikspor Teknik Direktörü Haluk Bulgurlu da ligde genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, bu sezon gençleri yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Maçtan puan alma düşüncesiyle Kocaeli'ye geldiklerini ifade eden Bulgurlu, Körfez Futbol Kulübü'nü iyi analiz ettiklerini ve maç sonunda 3 puanı aldıklarını söyledi.
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