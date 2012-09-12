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Özdemir: ’’Kurumsallaşma çabaları devrim niteliğinde’’

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aka Gündüz Özdemir, kurumsallaşma ile ilgili çalışmalarının devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 18:25
Özdemir: ’’Kurumsallaşma çabaları devrim niteliğinde’’
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aka Gündüz Özdemir, üyelerin kurumsallaşma çalışmasıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Aka Gündüz Özdemir, kurumsallaşmanın temelinde gelirlerin artırılarak, giderlerin azaltılmasının yattığını ifade ede ederek, ''Kurumsallaşmanın temelindeki mantık, gelirleri artırmak ve giderleri de azaltmaktır. Nasıl olacağı konusunda üst yöneticinin (CEO) kendi emrindeki çalışanlarıyla, yönetim kurullarında denetim kuruluna hesap vermesi mantığına dayanır. Bu güveni profesyonelleşmek için sağlamak zorundayız'' diye konuştu.

Kurumsallaşmanın yapılabilmesi için kulüp tüzüğünde gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini aktaran Aka Gündüz Özdemir, şunları kaydetti:

''Gerekli tüzük değişikliği olmadan herhangi bir şey yapamazsınız. Genel kurulun, divan kurulunun bu projeye destek vermesi veya vermemesi bu projenin atardamarıdır. Burada çok fazla konuşmak istemiyorum, ama şunu kabul etmemiz gerekir, bu çalışma gerçekten bir devrim mahiyetindedir. Galatasaray, Türkiye'nin batıya bakan yüzü ise, çevredeki rahatsızlıklar bu projeyi uygulamaya engel olmamalıdır. Böyle zamanlar fırsatları da beraberinde getirir. Bunların hepsi planlanabilecek faaliyetlerdir. Hiç birisi hayal değildir. Hepsi bu planlamalar yapıldıktan sonra ilgilerin tamamının bilgisine sunulup, sonrasında da uygulamaya konulacak nitelikte planlardır.''

Özdemir'in ardından söz alan Deloitte Touche çalışanları Hakan Akbaş ve Özgür Yalta da üyelerin sorularını yanıtladı.

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, bir sonraki divan kuruluna ev sahipliği yapma ve divan kuruluna yemek verme teklifi üyelerin oylarıyla kabul edildi.
 
 

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