Özdemir: ’’Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var’’

PTT 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, yönetimle tribün arasında gerginlik olduğunu belirterek, "Adana Demirspor'un çok büyük övgülerle bahsedilen tribün gücü ve örnek duruşunu görmek istiyoruz" dedi.





Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen mavi-lacivertli takımın teknik direktörü Özdemir, yönetim ile tribün arasında yaşanan gerginlik hakkında yorum yapma hakkını kendisinde görmediğini söyledi. Ancak camianın özlemle beklediği PTT 1. Ligi'nde birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Özdemir, "Pazar günü oynayacağımız Konya Torkuspor maçından itibaren tüm camianın, taraftarlarımızın kenetlenip başarı adına takımlarına destek vermelerini bekliyoruz. Büyük taraftarımızın Adana Demirspor duruşunu ortaya koyup, takımlarına her zaman destek olacağı inancındayız" şeklinde konuştu.





Ligin ilk 3 haftalık periyodunu değerlendiren Teknik Direktör Özdemir, "Hazırlık maçları bensiz, lig ise ben ile başladı. Boluspor, Rizespor ve Denizlispor ile karşılaştık. Pazar günü deplasmanda oynadığımız Denizlispor maçında oyun üstünlüğünün çok büyük bölümünün bizde olmasına rağmen duran toptan yediğimiz gol maçı kaybetmemize neden oldu. Ligin henüz başındayız. Sistemin oturması için biraz sabır, biraz da süreye ihtiyacımız var. Hata yaptığım takdirde eleştirilere hep açığımdır. Sonuç olarak camiamızın kenetlendiği ve taraftarımızın tribün gücünü arkamızda gördüğümüz takdirde başarıya ulaşacağımızdan eminiz" diye konuştu.





Kaptan Erman ve kaleci Şener taraftardan destek istedi





Basın toplantısında konuşan takım kaptanı Erman Özgür ve kaleci Şener Özcan da taraftarların desteğine, birlik ve beraberlik ortamına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kaptan Erman Özgür, "Adana Demirspor taraftarı, her zaman için takımlarına destek olan çok önemli bir taraftar grubudur. Onların desteğini alamamak bizleri etkilemiyor desek yalan olur. Taraftarımız bizim için inanılmaz bir kuvvettir. Onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Biz iyi bir takımız" dedi.