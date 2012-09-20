Özbağ: ’’Şimdi ligi düşünüyoruz’’

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Orhangazispor'un teknik direktörü Sedat Özbağ, Oyak Renault'u 1-0 yendikleri Türkiye Kupası 1. kademe maçıyla ilgili, ''İki denk kuvvetin karşılaştığı maçta golü bulan taraf tura yakın olacaktı, biz golü penaltıdan bularak turu geçtik'' dedi.





Özbağ, yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası maçında ilk kez mücadele ettiklerini belirterek, rakibiyle çarpışan futbolcuları Serkan Esen'in yaşadığı sakatlık nedeniyle tur sevincini hüzünlü yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.





Karşılamaya her iki takımın da temkinli başladığını ifade eden Özbağ, şöyle konuştu:





''İki denk kuvvetin karşılaştığı maçta golü bulan taraf tura yakın olacaktı, biz golü penaltıdan bularak turu geçtik. Her iki takım da centilmence mücadele etti. Şimdi ligi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanında Beşikdüzüspor ile oynayacağız. Kupa maçında talihsiz olay yaşadık. Tur sevincimiz oyuncumuz Serkan'ın sakatlanması nedeniyle biraz hüzünlü oldu. Takımda başka sakat oyuncuların da olması sıkıntı yaratıyor. Buna rağmen ligde ve kupada yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz.''