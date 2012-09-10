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Özat: 'Ediz’e borcu olan kulüpler var'

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Habertürk TV'de Faik Çetiner'in sunduğu 'Bizim Stadyum'da vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

10 Eylül 2012 Pazartesi 13:50
Özat: 'Ediz’e borcu olan kulüpler var'
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, konuk olduğu programda Fenerbahçe'de yaşadığı olayları anlatırken, Alex'in Fenerbahçe camiasına, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman'a haksızlık ettiğini ileri sürdü.
 
Geçtiğimiz günlerde kalp krizinden hayatını kaybeden Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyaroğlu ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ümit Özat, "Cenaze töreninde hakkını helal ettiğini söylediği bir çok kulübün Ediz'e borcu var. Bunu ailelerine hemen ödemeleri gerekir." dedi. 

İşte Ümit Özat'ın 'Bizim Stadyum'a yaptığı açıklamalar: 

"Ediz Bahtiyaroğlu, benim öğrencimdi. Allah rahmet eylesin. Ailesinde genetik böyle bir şey varmış. Bu çocuk 4-5 tane kulüpte oynadı. Bir futbolcu sanırsınız ki lüks arabalara biniyor. Helallik veren vatandaşlardan ona borçlu olanlar var. Türkiye Futbol Federasyonu'na burada görev düşüyor, bu çocuğun alacaklı olduğu kulüplerden, alacağının ilk sıraya alınıp ailesine gerekli yardımı yapmaları lazım. Bununla da bitmiyor. Bir insanın hakkını alması için ölmesi gerekmiyor. Ediz'in bir gün saygısızlığını görmedim. Genç yaştaki kalp krizlerinde genetik olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir şey olduğunu duyduk." 

Abdullah Avcı bindiği dalı keser m?

"Milli Takım Selçuk İnan'la maç kaybetmedi mi? Selçuk ile başlamak idealdir ama karara saygı duymak lazım. Hamit, Robben'i tanıyor. 'Bu yüzden oynattım' diyebilir. Robben'i kademeli tutmak gerekir. Hataları Hamit'e mal edemeyiz. Yenilince eleştiri yapmak adetimiz. Hollanda defansına göre 2 gol atma şansımız vardı. 3 duran toptan gol atamadık ve güçlü olan yanımızdan gol yedik. Emre'nin maç eksiği var. Hazır oyuncuların oynaması gerekirdi. Gökhan, Selçuk, Burak sahada olmalıydı. Hollanda takımı en kötü kadrosuyla sahadaydı. Hocanın bildiği bir şeyler vardı. Abdullah Avcı neden bindiği dalı kessin ki? Abdullah Avcı'ya haksızlık yapılmamalı. Avrupa'nın bizden farkı öndeyken iyi oynamayı biliyorlar." 

Alex, Aykut Kocaman ve Daum 

"Bir başkanın hocasına sahip çıkması çok güzel bir şey ama bunun şekli mikrofonu alıp, taraftarı susturmak değildir. Bizim zamanımızda böyle bir problem olmadı. Alex bizim zamanımızda hiç yedek kalmadı. Alex, içine kapanık, kimseyle sıkıntısı olmayan bir insan. Alex'in böyle olması Aykut Kocaman'ın suçu değil. Oynamayan bir oyuncunun suratının düşmesi çok doğal. 

Alex ile sezona başlıyorsanız, oturmaması lazım çünkü Alex 25 yaşında değil. Şahıslar kurumlardan büyük değildir. Alex, antrenör gözüyle bakmayı bilmeli. Alex, yedek kalacağını hocadan duyduysa haksız. Medyadan duyduysa haklıyken haksız duruma düştü. Kaptan hocasından duymak ister. Alex de bir gün teknik direktör olacak. Herkes gider. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir." 

Daum ile yaşananlar 

"Daum ile 1,5 sene selamlaşmadık. Manchester United maçına kadar konuşmadık. Ümit Özat her sene yarışmaya geç başladı, ama ben çalıştım. Daum'a '1 sene sana ağzımı açmadım. Sen art niyetlisin. Beni oynatmayacaksan oynatma. Benim bu takımda ayaklarım oynar' dedim. Çünkü ben çalıştım. Alex, banko oynamalı ancak Alex'in işi çalışmak. 

Alex'in yerinde olsam, Aykut Kocaman'a 'Ben bu kulübe 10 yıl hizmet ettim. Bir basın toplantısı düzenleyelim. Bu bu konunun kapanmasını istiyorum' derim." 

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