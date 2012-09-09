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Ozan-Batalla A.Ş.

Bursaspor Teknik Ertuğrul Sağlam, takımın başında bulunduğu 3,5 yıllık süre zarfında en fazla Batalla-Ozan ikilisine forma şansı tanıdı.

09 Eylül 2012 Pazar 12:05
Ozan-Batalla A.Ş.
Yeşil-Beyazlı ekibin başarılı teknik patronu Ertuğrul Sağlam'ın, göreve geldiği 2008-2009 sezonu devre arasında takımın başına geçmesiyle birlikte kadrosuna ilk dahil ettiği oyunculardan biri olan Ozan İpek ile tarihi şampiyonluğun elde edildiği 2009-2010 sezonu öncesi takıma katılan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Sağlam'ın değişilmezleri oldu. Saha içerisindeki uyumuyla da dikkat çeken ikiliden Ozan İpek, yeşil-beyazlı formayı bugüne dek 123 kez terletirken, Arjantinli Tangocu Pablo Martin Batalla ise takımı adına 125 maçta görev aldı. 

Şampiyonluğun mimarları

Batalla-Ozan ikilisi ayrıca, Yeşil_Beyazlılar'ın 2009-2010 sezonunda tarihinde ilk kez elde ettiği şampiyonlukta en fazla katkı sağlayan isimler olmuştu. 2009-2010 sezonunda takımı adına çıktığı 26 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, görev aldığı 29 maçta rakip fileleri yine 8 kez havalandıran ve 5 asistlik bir performans sergileyen yetenekli sol kanat oyuncusu Ozan İpek ile birlikte takımın en skorer isimleri olmayı başarırken, şampiyonluğunda en büyük mimarları arasında gösterilmişti. 

Uyumları göze çarpıyor

Arjantinli yıldız Batalla ile Ozan İpek'in saha içerisindeki uyumları da dikkat çekiyor. Özellikle hücum hattındaki pas alışverişleriyle ve birbirlerine attırdıkları gollerle göze çarpan ikiliden Ozan İpek, son olarak yeşil-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile oynadığı karşılaşmada Batalla'ya iki gol birden attırarak dikkat çekmişti. Ayrıca yetenekli oyuncu Ozan İpek, Bursaspor formasıyla bugüne dek çıktığı 123 maçta 16 gol 19 asist'lik bir performans sergilerken, yıldız tangocu ise çıktığı 125 maçta 30 gol 37 asist ile son 3 sezonda takımına en fazla katkı sağlayan isim olmayı da başardı. 

Sağlam Ozan'dan vazgeçmiyor

Başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam, her transfer döneminde ismi başta İstanbul takımları olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle de anılan yetenekli oyuncu Ozan İpek'ten vazgeçemiyor. Özellikle geçtiğimiz sezonun son haftalarında yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmayı başaran genç çalıştırıcı, Ozan İpek'i yeni sezonda da takımında en çok güvendiği isimlerin başında tutuyor.
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