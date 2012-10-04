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Özal'ın naaşında mucize gerçekleşmiş !

ADLİ Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın naaşının büyük bir bölümünün çürümemiş olmasında bir nevi mumyalaşma olan sabunlaşma sürecinin de etkili olduğunu söyledi.

04 Ekim 2012 Perşembe 09:22
Özal'ın naaşında mucize gerçekleşmiş !

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ahmet Özal ve naaşla ilgili bilgi sahibi olanların yaptıkları açıklamalar sonucunda Turgut Özal’ın iç organlarına kadar özellikle belden yukarısının vücut bütünlüğünün korunduğu anlaşıldı. khaber.com.tr, "Özal'a böcekler neden zarar vermedi? Su ve yarı tahnitin dışında böcekleri bedenden ne uzak tuttu?“ diye sordu. Bu sorulara Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy cevap verdi. khaber.com.tr'ye yaptığı ilk açıklamada çürümeyi yağların ve suyun önlediğini söyleyen Prof. Dr. Sevil Atasoy, Turgut Özal’ın naaşının çürümeyen bölümüne canlı organizmaların neden ulaşamadığını şöyle anlattı:

OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR BİRARAYA GELMİŞ

"Bu olağanüstü, ender karşılaşılan ve bir nevi mumyalaşma olan sabunlaşma süreci (adiposer oluşumu) ancak pek çok doğal faktörün biraraya gelmesiyle mümkündür. Naaşın sadece oksijensiz ortamda ya da suyun içinde kalması hatta bedenin yağ oranının yüksekliği dahi tek başına bir anlam ifade etmez. Defnin uygun mevsimde, çevrenin belli bir sıcaklıkta belli bir pH derecesinde (hafif alkali) belli bir derinlikte olması gerektiği gibi, naaşın içeriden ya da dışarıdan zarar verici hiçbir canlı organizmayla karşılaşmamış olması gerekir.

BEDENİ HIZLA KORUYUCU TABAKAYLA ÖRTÜLMÜŞ

Sabunlaşmanın definden ne kadar sonra başladığı bilinemez. Çünkü hemen bir kaç saat sonra bu koruyucu tabakanın oluştuğu ya da ancak 6 ay sonra tamamlandığını gösterir olgular mevcuttur. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın görgü tanıkları tarafından açıklanan ilk gözlemlerine göre olayı değerlendirdiğimizde, bedenini hızla koruyucu bir mum tabakasının örtmeye başladığını söylemek mümkün.

MUCİZE GERÇEKLEŞMİŞ

Normal şartlarda toprak altı canlıları hızla bedenden besin kaynağı olarak yararlanmaya başladıkları gibi beden içindeki bakteriler de yıkıma yol açar. Halbuki sabunlaşma olduğu takdirde iç organlara kadar vücut bütünlüğü korunur. İrili ufaklı çeşitli canlı organizmalar Turgut Özal’ın bedenine içeriden dışarıdan zarar vermiş olsaydı sabunlaşma mümkün olamazdı.

Özetle bu olayda sabunlaşmayı sağlayan ve çürümeyi önleyen bir çok uygun parametrenin biraraya geldiğini görüyoruz. Ben bunu bir mucize olarak değerlendiriyorum. Çünkü aynı yere gömülmüş iki kişiden birinde sabunlaşma meydana geldiği halde diğerinde bunun görülmediğini de biliyoruz.

CANLI ORGANİZMALAR VÜCUDA ULAŞMADAN SABUNLAŞMA BAŞLAMIŞ

Dolayısıyla merhum Cumhurbaşkanının naaşının büyük bir kısmının bütünlüğünü koruması, çürümemesi, bedenin böceklerin vücuda ulaşmadan önce, bir mum tabakasıyla korunmuş olmasından kaynaklanıyor.”

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