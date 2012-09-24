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Özal’ın mezarı açılıyor !

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının bugün açılması bekleniyordu ancak şu ana kadar mezarın açılması yönünde herhangi bir çalışma yapılmadı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 15:59
Özal’ın mezarı açılıyor !

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ölümüyle ilgili iddialar üzerine 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar vermişti. Bugün mezarın açılması bekleniyordu. 

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Oğul Ahmet Özal adliyeye giderek savcıya "mezarı açmayın" başvurusunda bulundu. 

Ahmet Özal, adliye çıkışı yaptığı açıklamada babasının mezarının açılma kararı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'yla görüşmek üzere adliyeye geldiğini söyledi.

MEFTAYI RAHATSIZ ETMEK İSTEMİYORUZ

Özal, "Aile olarak mezarın açılmasını istemiyoruz. Meftayı rahatsız etmek çok doğru birşey değil" dedi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Özal, "Aile olarak mezarın açılmasını ben de istemiyorum. Meftayı rahatsız etmek çok doğru bir şey değil. Ama artık bu Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra ölümün şüpheli olduğu netleşti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmasıyla ilgili karar verildi.

Bu açılacak. Burada mühim olan açıldığı zaman uygun bir şekilde yapılması aranacak olan maddelerin uzmanlar tarafından gerekli teçhizatla yapılması bu saatten sonra bunlar çok önemli" dedi.

MANEVİ OLARAK HİÇ BİRİMİZ İSTEMİYORUZ

"Manevi olarak hiç birimiz istemiyoruz" diyen Özal, "Ne zaman açılacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Artık ona heralde Savcı bey karar verecek. Adli Tıp Uzmanlarının oluşturulmasının belki bir heyet oluşturulmasının bunların hazırlanması belli bir süreç oluşturacaktır. Bir günde olacak bir iş değil" şeklinde konuştu.

MEZARIN AÇILIŞINDA BEN BULUNACAĞIM

Bir gazetecinin "Annenizin hasta olduğu söyleniyor, doğru mu?" sorusu üzerine Ahmet Özal, "Doğrudur. Kolay değil. Ben savcı bey ile mezarın açılmasıyla ilgili görüşmeye geldim ve ne zaman açılacağı ile ilgili yöntemle ilgili. Sayın savcıyla daha önce de görüşmüştük bu konuda gayet hassas davranacaklarını biliyorum. Onun için teşekkür ediyorum. Normal olarak aileden mezar açılırken birinin olması gerekiyor. Büyük ihtimalle ben bulunacağım" diye konuştu.

Özal açıklamanın ardından Başsavcı Çolakkadı ile görüşmek üzere adliyeye girdi.

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