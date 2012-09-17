Özal'ın mezarı açılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma yürüttüğü 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar verdi.

Soruşturmayı yürüten TMK'nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, Özal'ın mezarın açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı.

Mezar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde açılacak. Adli Tıp Kurumu, Özal'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme yapacak.