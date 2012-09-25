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Ovacık savcısı neden öldürdüldü?

Lojman girişinde uğradığı saldırıda şehit olan Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasında, PKK'lılara bilgi sızdıran köstebeğin izini sürdüğü belirlendi.

25 Eylül 2012 Salı 10:10
Ovacık savcısı neden öldürdüldü?

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde başsavcı Murat Uzun'un kadın bir PKK'lı tarafından şehit edilmesinin ardından, şehit başsavcının elindeki soruşturma dosyaları gün yüzüne çıktı. Başsavcı Murat Uzun'un Tunceli, Sivas ve Karadeniz bölgesinde faaliyet yürüten Maoist Komünist Parti Halk Kurtuluş Ordusu örgütü ile Tunceli ağırlıklı faaliyet gösteren silahlı illegal sol örgütlere yönelik soruşturmalar yürüttüğü bildirildi. Başsavcı Uzun'un elindeki en önemli soruşturma dosyası ise CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün Ovacık sınırları içinde kaçırılmasıyla ilgili olandı. Başsavcı Murat Uzun, Aygün'ü kaçıran ekipte yer alan PKK'lıların kimliklerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynadı. Başsavcı bununla da sınırlı kalmayıp, şehir merkezindeki örgütle bağlantılı milis yapılanmasının da peşine düşmüştü.

KAÇIRANLARI BULDU

Aygün'ün kaçırılması olayının diğer yol kesmelerden farklı olduğuna dikkat çeken Uzun, içinde bulunduğu aracın 2 PKK'lı tarafından durdurulmasının nokta operasyon olduğu ve mutlaka ilçeden bilgi geldiği kanaatine vardı. Başsavcı, polise şüpheli görülen ilçedeki telefon numaralarının tespit edilerek geriye dönük görüşme detaylarının araştırılması yönünde talimat verdi. Ankara'nın da olayı yakından takip etmesi nedeniyle olayı büyük titizlikle soruşturan başsavcı Murat Uzun, Hüseyin Aygün'ün Seyithan kod adlı Serdar Özdemir'in talimatıyla Azad kod adlı PKK'lı tarafından kaçırıldığını kısa sürede belirledi ve bu kimlikleri kamuoyu ile paylaştı. Yine örgütle bağlantılı şehir milis yapılanması içinde yer alanlara ilişkin soruşturmayı genişletti. Aygün'ün yola ne zaman ve kimlerle çıktığını PKK'lılara ilettiği tahmin edilen köstebek ya da köstebekleri yakalamak için mahkemeden dinleme, arama ve el koyma kararları aldırıp operasyonlar başlattı. Aygün kendisini kaçıran PKK'lılarla ilgili olarak "çiçek çocukları tabirini kullanmıştı.

EMRİ VEREN DE KADIN

Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Malatya Bölge Başsavcıvekilliği, PKK'nın bu nedenle başsavcıyı hedef aldığını değerlendiriyor. Öte yandan saldırıyı PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan YJA-Star'ın (Özgür Kadın Birlikleri) gerçekleştirdiği belirlendi. Başsavcının şehit edilmesi için saldırı keşfi, gözetleme ve vurulması için talimatı ise PKK'nın Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı kadın teröristlerinden sorumlu olan ve aynı zamanda Tunceli saha sorumlu yardımcısı olan Suriye uyruklu Rojda kod adlı Nafiye Abdi'nin verdiği ortaya çıktı. İstihbarat birimlerince yapılan tespitlere göre, Nafiye Abdi'nin bir başka kadın PKK'lıyı bu suikast için görevlendirdiği, kadın PKK'lıya başka bir erkek PKK'lının da gözcülük yaptığı saptandı.

ÜÇ KİŞİ SERBEST

Murat Uzun'un uğradığı silahlı saldırıda kullanılmış olabileceği gerekçesiyle incelemeye alınan aracı kullandıkları ileri sürülen C.S. ve kardeşi T.S. ile kimliği öğrenilemeyen bir zanlı, önceki gün sevkedildikleri Malatya Adliyesi'nde gece geç saatlere kadar ifade verdi. İfadelerin ardından 3 zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.

Sabah

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