Otoyol özelleştirmesine 5 başvuru

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği bağlantı yolları ile birlikte, "Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu", "Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu", "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu", "Toprakkale-İskenderun Otoyolu", "Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu", "İzmir-Çeşme Otoyolu", "İzmir-Aydın Otoyolu", "İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu", "Boğaziçi Köprüsü", "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu" ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların (OTOYOL), tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile "İşletme Haklarının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 03 Eylül 2012 saat 16:00'ya kadar 5 adet başvuru yapıldı.



ÖİB'ye ön yeterlik başvurusunda bulunan katılımcıların listesi şu şekilde:



1-Vinci Concessions Holding A.Ş.

2-Zorlu Holding A.Ş.-OHL Concesiones S.A. Ortak Girişim Grubu

3-Nurol Holding A.Ş.- MV Holding A.Ş.- Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.-Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubu

4-Autostrade Per I'Italia S.P.A.-Doğuş Holding A.Ş.-Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.-Akfen Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu

5-Koç Holding A.Ş.-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortak Girişim Grubu