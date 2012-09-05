Otomotivde daralma yavaşladı

Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş ile otomobil satışlarındaki artış ve baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla otomotiv pazarındaki daralma, Ağustos ayında yüzde 0.44 seviyesine yavaşlarken, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) yıl sonu pazar tahminini hafif yukarı çekti.



Otomotiv pazarı Ocak ayında yüzde 34.2, Şubat ayında yüzde 29.6, Mart ayında yüzde 17.2, Nisan ayında yüzde 18.9, Mayıs ayında yüzde 12.1, Haziran ayında yüzde 12.9, Temmuz ayında ise yüzde 1.17 daralmıştı.



ODD'nin açıklamasına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yüzde 0.44 azalarak 58,406 adet, ilk sekiz aylık dönemde ise yüzde 15.14 azalışla 461,084 adet oldu.



ODD açıklamasında, "Son aylarda görülen toparlanmaya paralel olarak, baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla, otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma 2012 Temmuz ayında yüzde 1.17, 2012 Ağustos ayında ise yüzde 0.44 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyon ve faiz oranlarında görülen düşüşün olumlu etkisiyle otomobil pazarı Ağustos ayında yüzde 6.07 büyüme gösterirken, düşük büyüme süreci ve ÖTV oranlarındaki artış hafif ticari araç pazarını olumsuz etkilemeye devam etmiş, hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yüzde 13.41 küçülmüştür" denildi.



ODD otomotiv sektörü toplam pazar için 2012 öngörü aralığını 775,000-825,000 adetten bu ay 800,000-850,000 adet aralığına yükseltti.



Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0.56 olurken, yıllık enflasyon yüzde 8.88 oldu.



OTOMOBİL SATIŞLARINDA TOPARLANMA SÜRÜYOR

Otomobil satışları, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.25 azalarak 330,257 adete gerilerken, Ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.07 artarak 41,236 adet oldu.



Hafif ticari araç pazarı ise ÖTV artışının etkisiyle sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 düşerek 130,827 adet seviyesinde gerçekleşirken, Ağustos ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.41 gerileyerek 16,912 adet oldu.



Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84.6'sını, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.