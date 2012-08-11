Otomobilde cam filmi serbest olacak

Çalışma sonucunda, araçların arka camları ile arka yan camlarına cam filmi taktırmak serbest olacak.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlık, araç sürücülerinin büyük bölümünün istemesine rağmen, güvenlik amacıyla yasak olduğu için kullanamadığı cam filmleri konusunda çalışma başlattı. İlgili kurumlar, konuyla bir araya gelerek ortak çalışma yapacak.

Mevzuat hazırlanıp yürürlüğe girdiğinde, araçların arka camları ile arka yan camlarına cam filmi taktırmak serbest olacak. Konuya ilişkin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) görevlendirilecek ve TSE, cam filmi uygulaması yapmak isteyen firmaların yeterliliklerini değerlendirip, bu firmaları yetkilendirecek.

Böylece araç sürücüleri trafik kontrol noktasına ya da muayene istasyonuna giderken, cam filmlerini sökmek zorunda kalmayacak.

Diğer yandan bu uygulama ile araçlarda enerji verimliliği sağlanmasının yanı sıra ülkenin cari açığına da pozitif katkı sağlanacak.

Türkiye'de gerçekleştirilen cam filmlerinin hemen hemen tamamı ithal ediliyor. Bu ithalat, direkt yurt dışında yerleşik üretici firmadan alınıp, üretici markası ile piyasaya sürülmesi ya da yurt dışında yerleşik üreticilere imalatını yaptırıp, firmanın kendi markası ile piyasaya sürülmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Cam filmi uygulaması yasak olduğu için bu işi yapabilecek üreticiler de imalattan kaçınıyor. Uygulamanın serbestleşmesi halinde yerli üreticinin de önü açılmış olacak.

Bu arada, yetkililer, yapılan deneylerde cam filmi kullanan araçlarda klima kullanımının yüzde 37 oranında azaldığı, güneş ısısının araç içine girişinin yüzde 61, zararlı ultraviyole ışınlarının da yüzde 98 oranında engellendiği, klima ısı yükünün ise yüzde 50 düşürüldüğünün görüldüğünü ifade ediyor.

Şu anki mevzuata göre, cam filmi kullanan araçlar, araç muayene istasyonlarında ''hafif kusur'' kapsamında değerlendiriliyor, herhangi bir trafik kontrol noktasından geçmeleri halinde ise para cezasından trafikten men cezasına varan ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Araçlarda güneş ısısının etkisiyle sıcaklığın yükselmesi sonucunda ya araç klimasının çalıştırılması ya da camların açılarak seyahat edilmesi durumları ortaya çıkıyor. Her iki durumda da yakıt sarfiyatında ciddi değişimler meydana geliyor. Bu durum milyonlarca aracın seyir halinde bulunduğu ülkenin cari açığı için önem arz ediyor. Cam filmi uygulamalarının, ışık geçirgenliğini düşürmek için kullanılmasıyla araç içerisindeki ısının yükselmesinin önlenmesi, bu sayede enerji verimliliği konusunda da hassasiyetin en üst düzeyde hissedilmesi sağlanmış olacak.

Öte yandan, şu anki durumda renkli cam kullanan araçlara uygulanmayan yasağın, cam filmi kullanan araçlara uygulanması da ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor.