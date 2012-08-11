Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Otomobilde cam filmi serbest olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, büyük talep olmasına rağmen, yasak olduğu için araçlarına cam filmi uygulatamayan sürücüleri sevindirecek bir çalışma başlattı.

11 Ağustos 2012 Cumartesi 15:45
Otomobilde cam filmi serbest olacak

Çalışma sonucunda, araçların arka camları ile arka yan camlarına cam filmi taktırmak serbest olacak.
   
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlık, araç sürücülerinin büyük bölümünün istemesine rağmen, güvenlik amacıyla yasak olduğu için kullanamadığı cam filmleri konusunda çalışma başlattı. İlgili kurumlar, konuyla bir araya gelerek ortak çalışma yapacak.

Mevzuat hazırlanıp yürürlüğe girdiğinde, araçların arka camları ile arka yan camlarına cam filmi taktırmak serbest olacak. Konuya ilişkin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) görevlendirilecek ve TSE, cam filmi uygulaması yapmak isteyen firmaların yeterliliklerini değerlendirip, bu firmaları yetkilendirecek.

Böylece araç sürücüleri trafik kontrol noktasına ya da muayene istasyonuna giderken, cam filmlerini sökmek zorunda kalmayacak.

Diğer yandan bu uygulama ile araçlarda enerji verimliliği sağlanmasının yanı sıra ülkenin cari açığına da pozitif katkı sağlanacak.

Türkiye'de gerçekleştirilen cam filmlerinin hemen hemen tamamı ithal ediliyor. Bu ithalat, direkt yurt dışında yerleşik üretici firmadan alınıp, üretici markası ile piyasaya sürülmesi ya da yurt dışında yerleşik üreticilere imalatını yaptırıp, firmanın kendi markası ile piyasaya sürülmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Cam filmi uygulaması yasak olduğu için bu işi yapabilecek üreticiler de imalattan kaçınıyor. Uygulamanın serbestleşmesi halinde yerli üreticinin de önü açılmış olacak.

Bu arada, yetkililer, yapılan deneylerde cam filmi kullanan araçlarda klima kullanımının yüzde 37 oranında azaldığı, güneş ısısının araç içine girişinin yüzde 61, zararlı ultraviyole ışınlarının da yüzde 98 oranında engellendiği, klima ısı yükünün ise yüzde 50 düşürüldüğünün görüldüğünü ifade ediyor.

Şu anki mevzuata göre, cam filmi kullanan araçlar, araç muayene istasyonlarında ''hafif kusur'' kapsamında değerlendiriliyor, herhangi bir trafik kontrol noktasından geçmeleri halinde ise para cezasından trafikten men cezasına varan ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Araçlarda güneş ısısının etkisiyle sıcaklığın yükselmesi sonucunda ya araç klimasının çalıştırılması ya da camların açılarak seyahat edilmesi durumları ortaya çıkıyor. Her iki durumda da yakıt sarfiyatında ciddi değişimler meydana geliyor. Bu durum milyonlarca aracın seyir halinde bulunduğu ülkenin cari açığı için önem arz ediyor. Cam filmi uygulamalarının, ışık geçirgenliğini düşürmek için kullanılmasıyla araç içerisindeki ısının yükselmesinin önlenmesi, bu sayede enerji verimliliği konusunda da hassasiyetin en üst düzeyde hissedilmesi sağlanmış olacak.

Öte yandan, şu anki durumda renkli cam kullanan araçlara uygulanmayan yasağın, cam filmi kullanan araçlara uygulanması da ayrı bir tartışma konusu oluşturuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim