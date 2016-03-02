Otomobil Üreticileri Yeni Modellerini Cenevre'de Görücüye Çıkartıyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Otomobil Üreticileri Yeni Modellerini Cenevre'de Görücüye Çıkartıyor.