Otobüs şirketinden bilgi akışı var mı?

Araştırılan konular arasında otobüs şirketinden bilgi akışının olup olmadığı da var.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, 10 askerin şehit düştüğü hain saldırıyla ilgili Genelkurmay Karargahı’nda yapılan ilk değerlendirmeler şöyle:



ASIL HEDEF

“Olay yerinde sırtta taşınabilen roketatara sahip üç veya dört terörist bulunuyordu. Asıl hedef sevkıyatta kullanılan üç otobüsü de vurmaktı. Eğer bu gerçekleşmiş olsaydı, şehit sayısı çok daha büyük olacaktı. Roketatar otobüse isabet ettikten sonra içerideki askerin, silahlı da olsa anında karşılık verebilmesine imkan yok. Çünkü roketatar isabet ettiği yende anında yangına neden olur. Otobüs de hemen yanmaya başlamış.

YANIKTAN YARALILAR

Yaralıların büyük çoğunluğu yanıktan tedavi altındalar. Ancak ilk roketatarın atılmasından sonra konvoyun güvenliğini sağlayan askerler hemen karşılık vererek, kahramanca çarpıştılar. Teröristlere karşılık verilmeseydi, 3 otobüs de hedef haline gelir ve şehit sayımız çok daha fazla olurdu. Karşılık verildiğinden dolayı teröristlerin diğer roketatarları ateşleyemeden bölgeden kaçtıkları anlaşılmıştır.”

HAFİF SİLAH

Bir askeri yetkili, sırtta taşınan roketatarın bazı makineli tüfeklerden daha hafif olduğunu, bu nedenle roketatarla nasıl kaçıldığı sorusunu yöneltenlerin, “Bu hafif silahın özelliklerini” bilmemekten kaynaklandığını söyledi.

OTOBÜS ŞİRKETİNE YAKIN TAKİP

Askeri yetkililer, bölgede bir anda yüzlerce asker sevkıyatının yapıldığını, bu nedenle yıllardan beri bölgedeki şirketlerden otobüs kiralandığını belirterek, sevkıyatın güvenliğinde görülen aksaklıkların ortadan kaldırılması için de çalışmaların daha etkili hale getirildiğini söylediler. Bingöl’deki sevkıyatın yapıldığı otobüs işletmesinden, otobüslerin kalkış zamanı ve güzergahı ile ilgili terör örgütüne bir bilgi akışı olup olmadığının da gizlilikle yürütüldüğü öğrenildi.

hurriyet