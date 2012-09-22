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ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanlığı, sınavdan çıkan bazı adayların, sınav süresi devam ederken ve...

22 Eylül 2012 Cumartesi 18:05
ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanlığı, sınavdan çıkan bazı adayların, sınav süresi devam ederken ve bittikten sonra, bazı soruları internet ortamında paylaştıklarının görüldüğünü belirterek, ''Sınav sorularını sınav salonundan çıkararak yayımlayan kişiler tespit edilmektedir.

Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında 6114 sayılı yasa kapsamında işlem başlatılacaktır'' ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın iki oturumda tamamlanacak 2012-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS-Ortaöğretim/Önlisans) ön lisans düzeyindeki birinci oturumunun, bugün 09.30-11.30 saatleri arasında yapıldığı hatırlatıldı.

Sınavdan çıkan bazı adayların, sınav süresi devam ederken ve bittikten sonra, bazı soruları internet ortamında paylaştıklarının görüldüğü ifade edilen açıklamada, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda soruların, telif hakkıyla yasal koruma altında olduğu vurgulandı.

ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, elektronik ya da başka bir yolla dağıtılmasının yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, sınav sorularını hangi şekilde olursa olsun yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Soru kitapçığını sınav salonundan çıkarmanın kesinlikle yasak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Soru kitapçığının sayfalarını yırtarak, soruları bir kağıda yazarak veya başka yollarla yayınlayanların bu eylemleri, sınavın güvenliği açısından da risk oluşturmaktadır. Bu ve benzeri şekilde sınav sorularını sınav salonundan çıkararak yayımlayan kişiler tespit edilmektedir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında 6114 sayılı yasa kapsamında işlem başlatılacaktır. Ayrıca pek çok sınav salonunda sınavın yürütülmesi kamerayla görüntülenmiştir. Sınav kurallarına aykırı durumlar tespit edilip, ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.''

SINAV SONRASINDA ADAYLARIN BELGELERİNİ İMHA ETMELERİ UYARISI

ÖSYM sınavlarında sınava giriş belgelerinin, ÖSYM tarafından adaylara gönderilmediğine işaret edilen açıklamada, adayların, belgelerini internetten TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edindiği belirtildi.

Sınav sonrası bazı adayların, sınava giriş belgelerini kamuya açık alanlarda bırakmasının, ÖSYM açısından bir sorun teşkil etmese de aday açısından sakıncalı sonuçlar oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, belgenin üzerinde adayın TC kimlik numarası, adı soyadı ve benzeri kişisel bilgileri bulunduğundan adayların, sınavdan sonra bu belgelerini imha etme konusunda daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Bu sınav için alınan güvenlik önlemlerinin, yarın ortaöğretim düzeyinde yapılacak ikinci oturumunda da aynen uygulanacağı belirtilen açıklamada, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğrafı veya soğuk damga bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olan adaylar için bazı nüfus müdürlüklerinin yarın saat 07.00-09.40 arası açık tutulacağı bildirildi.

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