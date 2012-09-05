ÖSYM'den flaş açıklama

ÖSYM, 2010-Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ilişkin, yargı kararıyla iptal edilen 5 sorunun ilgili testi cevaplayan tüm adaylarca doğru yanıtladığının kabul edileceğini belirterek, ''Yapılan yeni değerlendirme sonucunda 2010-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşememiş adaylardan tercihlerinden birine yerleşmeye hak kazananlarla, 2010-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına göre bir programa yerleşmiş adaylardan da üst tercihlerinden birine yerleşenlerin, istedikleri takdirde, bu tercihlerine yerleşmelerinin sağlanacağını'' bildirdi.