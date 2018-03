Osman Pamukoğlu'ndan çarpıcı sözler

İşte Pamukoğlu'nun Teke Tek programında konuşmalarından satır başlıkları:



ŞEMDİNLİ'DE NE OLUYOR?





PKK K.Irak'ta bulunan hattını kuzeye doğru çekerek hattı Yüksekova Hakkari çizgisine getirmek istiyor. Şemdinli kolay işgal edilecek bir yer değil. PKK alanı elde etmek istiyor. PKK'lı 5 bin kişi çok iyi eğitim almıştır. Denildiği gibi çapulcu vs. değildir. Bir zamanlar öyle değildi ama şimdi halktan destek de alıyor. Halk çok doğal olarak 'devlet nerede' diye soruyor. Siz sadece kışlada, karakoldaysanız Hakkari'de milyonda bir yerde demeksinizdir. Hakkari'de sayılamayacak dağ blokları içerisinde binlerce mağara ve dehlizler vardır. Ayı inlerinde PKK'nın silah depoları ve cephaneleri vardır.



İSTİHBARAT PARAMPARÇA!



İstihbaratı kim alıyor, jandarma, polis ve MİT. Orada istihbarat valiliğe ve garnizon komutanlığına gidiyor. Operasyon, harekat, saldırı ve hücüm kararını kim veriyor peki? Orada komutalmarda, yetki ve sorumluluklarda bir bütünlük yok. İstihbarat geldiği halde 2 aydır müdahalede bulunulamadı.



YAPTIKLARI GERİLLA SAVAŞIDIR



Biz gerilla lafını kullanmıyoruz ama PKK'nın yaptığı muhabere savaşıdır. Biz istediğimiz kadar kullanmayalım yaptıkları gerilla savaşıdır. Her PKK'lı kız ve oğlanın küçük bir not defteri vardır. Siyasi ve askeri eğitim notları vardır. Bu iki notları yanyana getirdiğimizde latin gerillaların taktikleri vardır.



İKİ ÜÇ AYLIK ASKERLE OLMAZ!



Bu mücadele büyük fedakarlıklar ister. Dağ muharebeleri subaylara özel harekattır. Nehir hatlarında, karlı bölgelerde özel harekattır. Bu iki üç aylık asker çocuklarla olmaz. Cemil Bayık benim zamanımda Güneydoğu sorumlusuydu. Karayılan Hakkari sorumlusuydu. Bunların hepsi aynı adam, hiç değişmedi.



AYKIRI İŞLER AYKIRI ADAMLARLA YAPILIR



Rus ordusu 25 yıldır Şeyh Şamil'le başedemedi. Bir teğmen yüzbaşılığına kadar orada kalıyor. Çar özel bir kanunla o subayı Milli Savunma Bakanı yaptı. O subay Şeyh Şamil'in işini bitirdi. Şamil en son yanında çocuklarıyla birlikte teslim oldu. Bu aykırı işlem aykırı adamlarla yapılır. Bu işler karakolu güçlendirmekle falan olmaz.



NİSAN GİRİŞ EKİM ÇEKİLME AYIDIR



Ben oralarda görev yaparken hep şunu merak ederdim, bunlar ne zaman giriş yapıyorlar. Nisan'da girerler ve bu aylarda vururlar. Ekim çekilme anıdır. O zamanlar K.Irak'a 3 bin askerle harekat yapacağımı Diyarbakır Asayiş Komutanlığı'na bildirdim, orası da Genelkurmay'a bildirdi. Tam başlayacağız Genelkurmay'dan kroki geldi. O krokide gösterilen bazı noktalarda Barzani'nin karakolları olduğu ve onlara dikkat etmemiz gerektiği söylendi.



BARZANİ 1 TAŞLA 10 KUŞ VURUYOR



Her zaman şunu söylerdim, gündüz yılan gece yarasa olacaksınız. Başladık harekata saat 02.00'ye kadar ses yok. Jandarmadan haber geldi, 'Komutanım Barzani'nin noktalarından bize ateş ediliyor' dendi. 'Yerle bir edeceksiniz' dedim. İki saat sonra bir haber geldi, 'Efendim o karakolların hepsi PKK'lı' İşte Barzani budur. Barzani bir taşla 10 kuşu birden vuruyor. Hem Barzani'yi hem PKK'yı biz palazladık. Bizim Hakurk'ta yaptığımız PKK operasyonunda Türk ordusuna ait 322 piyade tüfeği çıktı. Rus ve ABD malı silahlar çıktı.



İRAN PKK'YA DESTEK VERİYOR



İran PKK'yla uğraşmayı bıraktı. Siz Malatya Kürecik'e füzeler verirseniz. Şemdinli'ye gelen PKK'lılar İran'daki kamplardan geliyor. Diplomasiyi bilirseniz İran'ın böyle davranacağını bilmeniz gerekir. İran kendi siyasetinde haklı...



HAKKARİ ELDEN ÇIKTI!



Türkiye'de eksiklik siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız olmamasıdır. Biz camide namaz kılıp kilisede mum yakıyoruz. Bizim durumumuz o. Ben iki yıl önce Hakkari elden çıktı diyordum. Şimdi bakın Hakkari'yi konuşuyoruz.



BU TERÖR OLAYLARI HÜKÜMETİ BİTİRİR!



Bu terör olayları anayasa çalışmalarıyla doruğa çıkacak. Bu hükümeti götürecek olan, büyük sıkıntıya sokacak olan, parçalayacak olan bu olay olacaktır. Ben şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin çepeçevre sıkıştırıldığını ilk kez görüyorum. Ne Yunan, ne Bulgar, Türkiye Cumhuriyeti bu kadar tehdit altında olduğunu ben görmedim.



HÜKÜMET İZİN VERMEZSE İSTİFA EDERSİNİZ



Türk ordasu halk çocuklarından oluşur. Bu işi generaller yapacak. Eğer bu işle ilgili hükümet generallere müsaade etmiyorsa yapacakları tek şey vardır; istifa!



BU SÖZLERİ NASIL SÖYLERSİNİZ?



Aşağıda 5 bin kişi dururken biz neyi bekledik? Buna sabır dönemi denir, dolma dönemi denir. PKK sabır ve dolma dönemindeyken niye beklediniz? Şimdi gelinen yer neresi? Oslo görüşmelerinde hükümetin temsilcileri, PKK'nın temsilcilerine 'büyük şehirleri cephane ve silah deposuna çevirdiniz' diyor. Böyle bir cümle insanın ağzından nasıl çıkabilir?



O YARALI ÇOCUKLAR NE OLACAK?



Şimdi orada çatışmada yaralı olan çocuklar ne olacak, kimsenin aklına geliyor mu? O yaralı çocukların kimi gözsüz, kimi kulaksız, kimi elsiz ve ayaksız kalacak, bunu hiç düşündünüz mü?



BU BEDELLİ ASKERİ YAKAR!



En çok askerliği kim yapıyor? Okuyamamış ve yoksul kalmış çocuklar. Bu acılar yaşanırken bedelli askerlik çıkmadı mı, pes! Bir de vicdani ret meselesi var. Bakın her şeyin üstesinden gelinir ama bu bedelli psikolojik olarak askeri yakar. Bu bedelliyi AKP ve CHP birlikte çıkardı.



PKK AÇISINDAN GENEL AF...



Asker için moral çok önemlidir. Genel affı çıkardığın zaman bu iş bitmiştir. Benim bizzat sorguladığım PKK'lılar vardı. Hepsinin gözü haberlerdedir. Genel affın onların anlamı ise 'işin sonuna geliyoruz'dur.



İSTERLERSE BİLGİLENDİRİRİM



Yetkililer terörle mücadele konusunda benden yardım isterlerse ben onlara, gece gündüz, yemeden içmeden her türlü yardımı yaparım, anlatırım.



OHAL ZAMANI GELMİŞTİR



Özellikle Hakkari ve Şırnak bölgesinde Olağanüstü Hal zamanı gelmiştir. Daha ne bekleniyor.



TERÖR 365 GÜNDE BİTİRİLİR



Yapılacak iş şudur, biz de aykırı hareket etmeliyiz. Hayalet ve şeytan adamlarla yapmalıyız bunu. 20 bin genç çocukla bu iş yapılır. Dağların ve ormanların olduğu bölgede kışla seçeceğiz. Onlara her şeyi öğreteceğiz. 20 bin kişiyi 4 gruba ayıracağız. Genç generaller vereceğiz. 4 tane general. Başına bu işleri çok iyi bilen bir başka general getireceğiz.



SEPETİN İÇİNDEKİ SOLUCANLAR GİBİ



Bu 20 bin kişiyi bir sepetin içinde binlerce solucan olarak görünüz. Bu sepeti götürüp o bölgeye boşaltacağız. Askerler kesinlikle bekar olacak. Akıllarında aile ve çocuk olmayacak. Para pul diye bir meseleleri olmayacak