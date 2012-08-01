Oruç migreni tetikleyebilir!

Migren atağı; zonklayıcı ve baş içinde ateş topu varmış hissi yaratan ağrı, çoğu zaman bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyetle birlikte geliyor. Oruç tutan migren hastalarında bu ataklar daha fazla soruna neden olabiliyor. Özellikle uzun süren açlık ve susuzluk migreni tetikliyor.



Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Çetin, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren migren ataklarının botoks ile kontrol altına alınabileceğini söyledi. “Ramazan’da daha da artan migren ağrısı için kutu kutu ilaç içmeye son” diyen Dr. Çetin, migrende botoks tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:



“Hava sıcaklığındaki artış ve oruç, pek çok kişide baş ağrısı şikâyetlerini artırsa da uygun tedavi yöntemi ile tüm baş ağrısı tiplerinin kontrol altına alınabileceği artık biliniyor. Örneğin, ayda 3’ten fazla atak geçiren, ağrı kesici ile tedaviye yeterli cevap alınamayan migren hastalarında atakların oluşmasını engellemeye yönelik botoks tedavisi, bu koruyucu tedavilerin arasında öne çıkıyor.”



ÖNCE KIRIŞIKLIKLAR İÇİN KULLANILDI

Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacıyla ‘botulinum toksini’ (botoks) yaptıran migrenli hastaların baş ağrılarının azaldığının fark edilmesi, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtı.

Araştırmalar 3 aydan fazla süre boyunca, ayda 15 ya da daha fazla gün, migren karakterinde baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botoks uygulamasının etkili olduğunu gösterdi. Bu etkinin, botoksun, sinir sonlanma bölgelerinde bazı nörotransmitterlerin salınımını engellemesi yoluyla inflamatuvar ağrıyı önlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor.



MİGRENDE BOTOKS HANGİ BÖLGELERE UYGULANIYOR?

Dr. Çetin’in verdiği bilgiye göre, kozmetik amaçla sadece yüz bölgesinde uygulanan botoks, migren tedavisinde alın, şakaklar, ense ve boyun bölgelerinde belirli noktalara, derialtına botulinum toksininin verilmesiyle uygulanıyor. Çoğu durumda uygulamaların etkisi yaklaşık 3-4 ay süreceğinden tedavinin devamı için tekrarlanması gerekiyor.



Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Çetin, “Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra ülkemizde de onaylanmış olan kronik migren tedavisinde botoks uygulanmasının güvenilir olması için bir nöroloji uzmanı tarafından yapılması büyük önem taşıyor” diye konuştu.