Orman’dan Q7’ye rota tavsiyesi

Beşiktaş'ta, Samet Aybaba'nın ısrarlı tutumu üzerine kadro dışı kalan ancak 3 milyon 750 bin Euro tutarındaki yıllık ücreti ile cep yakan Quaresma'nın akıbeti belirsizliğini koruyor...
Kangrene dönüşen Quaresma konusuna nokta koymak isteyen yönetim, Portekizli ile Akaretler'de buluştu. Yönetim adına başkan Fikret Orman ile futbol şubesi başkanı Tamer Kıran'ın katıldığı toplantıya, Türkiye'deki menajeri Ahmet Bulut'la gelen Quaresma'ya, "Beşiktaş olarak yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Ya şartlarını gözden geçir ya da teklifleri değerlendir. Biz bütün yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz, ama sen yanlış strateji uyguluyorsun" mesajı iletildi. Orman ve Kıran'ın bu çıkışı üzerine Quaresma, iki gün izin istedi.
Yönetim, "Ailesini görmek için iki gün izin aldı" bilgisini verse de Quaresma, bu süre zarfında menajeri Jorge Mendes ile Portekiz'de durum değerlendirmesi yapacak ve Rusya'dan gelen teklifleri masaya yatıracak. Q7 döndüğünde ya veda edecek ya da takıma dönmesi gündeme gelecek.
Kaynak: Sabah