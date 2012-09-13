Orman’dan Q7’ye fırça

Ücretinde indirim yapmadığı için kadro dışında tutulan Portekizli oyuncu, geçen hafta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşmüş ve ülkesine gitmek için izin istemişti. Q7, Orman’dan 3 gün izin istemişti. Başkan ise “Bu ay 3 gün, sonraki ay 5 gün olmaz. Sana 10 gün izin. Git ne işin varsa hallet gel” dedi.





'‘Haklısın başkanım’'





Ardından da Portekizli oyuncuya sitem etti ve şunları söyledi:

“Sezon başından beri arkadaşlarımız seninle görüşmek istiyor ama bir türlü gelmiyorsun. İşin olduğunda ise başkanın kapısını çalıp çok rahat görüşme yapabiliyorsun. Keşke daha önce arkadaşlarımız seninle görüşmek istediğinde de böyle rahatça karşılarına çıkıp, kendileriyle konuşsaydın da olaylar bu noktalara kadar gelmeseydi. Bak şimdi bir evladın oldu ve sorumlulukların arttı. O sorumluluklarını yerine getirmek için izin isteyip çözüm bulmaya gidiyorsun. Biz de aramızdaki sorunları bu şekilde karşılıklı konuşarak rahatça çözebilirdik.”





Quaresma, Fikret Orman’ın bu sözlerini başı önünde dinledi ve “Haklısınız, keşke sorunlar bu aşamaya gelmeseydi. Yeni doğan çocuğumu ve annesini alıp döneceğim başkanım. Teşekkür ederim” dedi.