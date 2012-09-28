Orhan İlerisoy süre istiyor

Hentbol Bayanlar Süper Ligi takımlarından Orduspor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Orhan İlerisoy, ''Dördüncü hafta sonrasında ligde çıkış yakalamayı hedefliyoruz'' dedi.





İlerisoy, yaptığı açıklamada, Bayanlar Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubu maçları dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.





Ligin ilk 3 maçında güçlü rakiplerle karşılaştıklarını ifade eden İlerisoy, ''Bu maçlardan zaten galibiyet beklemiyorduk. Çünkü bu yılki amacımız ligden düşmeden, olabildiğince üst sıralarda yer almak. Dördüncü hafta sonrasında ligde çıkış yakalamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız ve planlarımız bu yönde'' diye konuştu.





Lige verilen aranın kendileri için avantaj olduğunu belirten İlerisoy, ''Takıma geç dahil olan yabancı oyuncularımız var. Bu anlamda bu oyuncuların hazırlığı ve takıma uyumu açısından bu ara bizim için çok iyi oldu. Takımımızın geç kurulmasından dolayı lige hazırlığımız çok kısa sürdü'' dedi.